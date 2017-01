Die zum DVB Bank Konzern gehörende LogPay Transport Services GmbH geht ein Joint Venture mit Volkswagen Financial Services AG im Tankkarten- und Mautgeschäft ein

Die Volkswagen Financial Services AG (VWFS) erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung von 51 % an der LogPay Transport Services GmbH (LPTS). Ziel ist es, bis 2020 einer der größten Kraftstoffversorger in Europa zu werden.



VWFS und LPTS wollen ihr Engagement im europaweiten Tank- und Servicekartengeschäft sowie Kraftstoffhandel bündeln und ausbauen. Zusätzlich wollen sie die europaweite Abwicklung der Lkw- und Pkw-Maut in das Angebot für ihre gewerblichen Kunden integrieren. Mit dem Zusammenschluss wird nun die Möglichkeit geschaffen, im Tankstellennetz in Deutschland und in ganz Europa flächendeckend mit nur einer Tankkarte zu tanken und damit Preisvorteile zu nutzen. Neben der Erweiterung des Tank- und Serviceangebots können die Partner auch einen Mautservice anbieten und die Abrechnung direkt über die Tankkarten abwickeln. Diese Dienstleistung ist für insgesamt 18 europäische Länder verfügbar – unabhängig davon, ob die Abrechnung per On-Board-Unit oder per Karte erfolgt. Damit werden den Kunden der LPTS alle Mobilitätsservices aus einer Hand angeboten. Durch die Integration der Abrechnung von Lkw- und Pkw-Maut wird ein erheblicher Mehrwert für die Kunden geschaffen.



Mit dem Verkauf der Anteile der LPTS an die VWFS erzielt die LogPay Financial Services GmbH (LPFS) nicht nur einen finanziellen Erfolg, sondern gewinnt vielmehr einen starken strategischen Partner für den zukünftigen langfristigen Ausbau des Tankkarten- und Mautgeschäfts. „Mit der strategischen Zusammenarbeit mit VWFS stellen wir unser Tankkarten- und Mautgeschäft neu auf und wollen dies zu einem führenden Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen in Europa ausbauen“ so LPFS- und LPTS-Geschäftsführer Dr. Horst Winzer. „Wir freuen uns über diesen strategischen Schritt der LPTS und werden sie in dieser Entwicklung weiterhin positiv begleiten. Dieser Schritt ist ein erster Erfolg in unseren Bemühungen, unsere bestehenden Geschäftsfelder zu stärken und neue Möglichkeiten auszuloten,“ so dazu der Vorsitzende des Vorstands der DVB Bank SE, Ralf Bedranowsky.



Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Kartellbehörden.



Die LPTS gehört zum DVB Bank Konzern. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter für die Abwicklung der deutschen Lkw-Maut. Das Spektrum der Mautservices erstreckt sich auf insgesamt 18 europäische Länder. Außerdem verfügt LPTS über ein Akzeptanznetz in Europa von 5.500 Tankstellen an strategisch wichtigen Knotenpunkten entlang von Autobahnen und Hauptverkehrsrouten.



Die VWFS ist ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfasst die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote.

DVB Bank SE

Die DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist spezialisiert auf das internationale Transportfinanzierungsgeschäft. Die Bank bietet ihren Kunden integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping Finance, Aviation Finance, Offshore Finance und Land Transport Finance an. Die DVB ist an wesentlichen internationalen Finanz- und Verkehrszentren vertreten: am Firmensitz in Frankfurt am Main, an weiteren europäischen Standorten (Amsterdam, Athen, Hamburg, London, Oslo und Zürich), in Amerika (New York und Curaçao) und in Asien (Singapur und Tokio). Die Aktien der DVB Bank SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE0008045501). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dvbbank.com.

