"Website of the Day": Dunckelfeld erhält Auszeichnung für beginner.de Digitale Kreativagentur siegreich bei CSS Design Awards mit neuer Bandwebsite

Preisgekrönte Leistung: Die Hip-Hopper „Beginner" sind zurück auf der Bühne und starten auch online derbe durch. Mit der brandneuen Bandwebsite beginner.de, die pünktlich zum Launch des neuen Albums an den Start ging, setzte Dunckelfeld dem Werk der Hamburger ein adäquates Denkmal: bunt, unterhaltsam und 100% Beginner. Für dieses aufmerksamkeitsstarke Statement wurde die digitale Kreativagentur am 28. Oktober bei den CSS Design Awards mit dem Preis „Website of the Day" belohnt.



Im vergangenen Jahr erhielt Dunckelfeld diese Auszeichnung insgesamt zwei Mal und wurde dafür zusätzlich als „Best Designer Germany 2015" prämiert. Mit dem CSS Design Award ehrt eine unabhängige Jury aus internationalen Spitzendesignern, führenden Entwicklern und einigen der erfolgreichsten Branchengrößen Weblösungen, die durch herausragende Kreativität, Funktionalität und Usability bestechen.



Mit der neuen Website greift Dunckelfeld den Kult um die Beginner gekonnt auf. Fans können hier in die neuen Songs hineinhören, tief in die Bandgeschichte eintauchen sowie Tourdaten und Videos abfragen. Highlight ist ein Gewinnspiel, für das Dunckelfeld das spezielle Kostüm-Faible der Band in Szene setzte. Angelehnt an das Prinzip eines Gewinnspielautomaten müssen die User dabei versuchen, die Bandmitglieder in der richtigen Verkleidungskombination auf den Bildschirm zu bekommen. Insgesamt wurden dafür zehn Kostümwelten kreiert, die Themen wie Breaking Bad, Super Mario, Miami Vice oder Wrestling aufgreifen.



„Wir sind große Fans der Band und hatten bei der Entwicklung der Website eine Menge Spaß. Es freut uns sehr, dass das zu einem Ergebnis geführt hat, das nicht nur die Beginner-Community begeistert, sondern auch Experten unserer Branche", so Kim Wittfeld, CEO der Dunckelfeld GmbH.

DUNCKELFELD GmbH

Die Dunckelfeld GmbH (www.dunckelfeld.de) ist eine digitale Kreativagentur mit Sitz in Köln. Hier entwickeln Kim Wittfeld, Dennis Duncker und Tom Kirchhartz mit ihrem Team digitale Erlebnisse und Identitäten, die emotionale Verbindungen zwischen Marken und Menschen erschaffen. Darüber hinaus verfügt die Agentur über eine einzigartige Expertise in der Verknüpfung filmischer Ideen mit dem interaktiven Potenzial digitaler Technologien.



Mit der Arbeit für renommierte nationale und internationale Kunden konnte Dunckelfeld bereits zahlreiche Awards gewinnen. Zu ihnen zählen u.a. der Red Dot Award: Communications Design, Annual Multimedia A-ward, Lovie Award, Good Design Award sowie diverse Auszeichnungen bei den CSS Design Awards, Awwwards und The FWA.

