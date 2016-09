Schiffswerft Laboe und DUFOUR YACHTS

Neuer Vertriebspartner für die Region Ostsee WEST

Schiffswerft Laboe ab sofort auch Vertriebspartner für DUFOUR Segelyachten





Das Vertriebsnetz breitet sich aus: Nachdem zuletzt ULTRAMARIN als neuer Partner für die Region Süddeutschland vorgestellt wurde, steht mit der Schiffswerft Laboe ein neuer offizieller Händler und Partner DUFOUR´s für die Region Ostsee WEST in den Startlöchern.



Die Schiffswerft Laboe ist seit vielen Jahren erfolgreicher Vertriebler für die französische Yachtfirma Jeanneau. Mit der Marke DUFOUR YACHTS möchten Martin Gürke, Geschäftsführer, und Nils Thomsen, Vertriebschef, ihr Angebot erweitern und mit den zwei Yachtmarken einen Synergieeffekt bewirken.



„Als Schiffswerft Laboe fühlen wir uns ganz besonders der französischen Segelkultur verbunden: Komfort und „savoir vivre“ werden in Frankreich auf eine ganz besondere Art mit Segel-Performance und Freude an Wasser, Wind und Wellen verbunden“, sagt Martin Gürke, Geschäftsführer Schiffswerft Laboe. „Deshalb freuen wir uns ganz besonders, unseren Kunden jetzt mit den Yachten aus dem Hause DUFOUR eine weitere, exklusive Marke vorstellen zu können. Seit über 13 Jahren vertreten wir bereits mit viel Enthusiasmus und Sachverstand die Marke Jeanneau und freuen uns umso mehr, jetzt auch DUFOUR mit in unser Programm aufnehmen zu dürfen. Mit dieser neuen Partnerschaft und mit Vertretern der französischen Werft starten wir auf der Messe hanseboot durch.“



Das Yachtzentrum Baltic Bay Laboe ist zu Hause in einer der schönsten Marinas an der Ostsee. Mit über 350 eigenen Liegeplätzen im Wasser, bietet die Marina Baltic Bay in Laboe eine Rundumversorgung, angefangen von Yachtausrüstungen über Service bis hin zu professioneller Yachtpflege und Winterlager. Somit genießt die Schiffswerft Laboe einen perfekten Standort und stellt dort in ihrem Showroom ab November die Grand Large 310, 350 und 382 aus.



Der Standort ist nicht nur der ideale Ausgangspunkt für ausgedehnte Törns auf der Ostsee und im südlichen Skandinavien. Ganz in der Nähe ist der Nord-Ostsee-Kanal und viele Yachteigner legen einen Stopp in Laboe ein. Hier ist das Yachtzentrum Baltic Bay als Teil der über 250-jährigen Tradition der Schiffswerft Laboe ein verlässlicher Partner.



Weitere Informationen sowie Kontaktdaten unter www.dufour-deutschland.de und www.schiffswerftlaboe.de.

