Duca del Cosma feiert comeback

Das auf hochwertige Golf- und Freizeitschuhe spezialisierte Premium Label Duca del Cosma aus Hallbergmoos ist wieder am Markt. 2004 von Baldovino Mattiazzo und Antje Elle gegründet, musste die Marke italienischen Ursprungs im August 2015 Insolvenz anmelden. Die seinerzeit sofort eingeleitete Investorensuche konnte Duca del Cosma jetzt erfolgreich abschließen. Die Marke wurde im Maerz von dem Niederländer Frank van Wezel, Eigentümer der Marken HI-TEC, Magnum, INTERCEPTOR und 50 PEAKS übernommen. Das auf Sportartikel spezialisierte Unternehmen besteht seit 43 Jahren. Die Produkte werden in 85 Länder vertrieben. Der Jahresumsatz liegt bei 250 Mio. Dollar.



Van Wezel, der mit Golfschuhen der Marke HI TEC vor allem in den USA und in England stark vertreten ist, möchte mit Duca del Cosma sein Portfolio im Premiumsegment ergänzen. Die charakteristische, typisch italienische DNA der Marke soll erhalten bleiben. Die neu gegründete Duca del Cosma Italia B.V besteht aus einem zehnköpfigen Team unter der Leitung von Carlo Verbraak (CEO) (zuvor Protest und Claudia Sträter) und Rosa di Lisa (Operations & Communications Manager). Weiterhin im Team sind Baldovino Mattiazzo, der für das Design von Duca del Cosma verantwortlich zeichnet, und Brand Manager Antje Elle.



Zunächst konzentriert sich Duca del Cosma auf den Schuhbereich. Die Golfschuh-Kollektion (hochwertige Booties für Damen und Herren) für Winter 2016 ist ab Lager erhältlich. Die Kollektion für Frühjahr/Sommer 2017 wird ab Februar 2017 ausgeliefert. Auch mit funktioneller Bekleidung will Duca del Cosma in Kürze wieder starten. Die 2015 erstmals präsentierte sportlich-funktionelle Straßenschuh-Kollektion unter dem Motto „Vom Golfplatz auf die Straße“ soll ebenfalls weiter entwickelt werden.



„Diese neue Herausforderung gibt mir sehr viel Energie“, sagt der Unternehmer van Wezel. „Ich bewundere die Marke seit vielen Jahren. Duca del Cosma verkörpert für mich feinste Kultur und italienisches Design, was es mir ermöglicht, eine neue Zielgruppe im High End Markt zu erschließen.“

