DUCA DEL COSMA im Winter 2016

...Golfing! Liebhaber hochwertiger, ausgefallener Golf-Accessoires können aufatmen. Das Premium Label Duca del Cosma ist wieder am Start. Die Marke mit den deutsch-italienischen Wurzeln wurde vom niederländischen Sportartikel-Anbieters Frank van Wezel, Eigentümer der Marken HI-TEC, Magnum, INTERCEPTOR und 50 PEAKS mit Sitz in Vreeland (Nähe Amsterdam) übernommen.



Good news für Golfer, die auch im Winter nicht auf hochwertiges und attraktives Schuhwerk verzichten wollen: Die aktuelle Duca del Cosma „spikeless“ Herbst/Winter-Kollektion, bestehend aus jeweils drei verschiedenen Boots für Damen und Herren, ist ab sofort ab Lager erhältlich. Das edle, klassische Design, für das nach wie vor Duca del Cosma Gründer Baldovino Mattiazzo verantwortlich zeichnet, setzt Maßstäbe im anspruchsvollen Golfschuh-Segment. Kleine, aber feine Details wie Lyralochung, Ton in Ton gehaltene Applikationen oder zweifarbige Sohlen machen den einzigartigen, unvergleichbaren Chic der Marke aus. Designed in Italien und produziert in Portugal lassen die in Cognac und Schwarz erhältlichen Modelle auch in puncto Funktionalität keine Wünsche offen. Praktische Zipper und Klett-Verschlüsse ermöglichen das schnelle An- und Ausziehen. Hochwertiges, wasserdichtes Leder und Membrane sorgen für Atmungsaktivität. Das kuschelige Thermovlies-Futter bietet eine angenehme Haptik und hält die Füße warm und trocken. Kenner schätzen darüber hinaus die exklusive „Skyflex“ Sohle: die extraleichte, hoch flexible TPU-Sohle bietet dank unterschiedlich großer Noppen und mehr als 3.000 „Angriffspunkten“ optimalen Halt auf jedem Terrain und macht das außergewöhnliche, komfortable Laufgefühl schon bei den ersten Schritten spürbar.



Seit mehr als zehn Jahren ist Duca del Cosma in der Golfszene ein Garant für edles Design, höchste Qualität und Funktionalität. Das Label wurde bereits mit 14 internationalen Design- und Qualitätspreisen ausgezeichnet. Hinter der Marke stehen der aus dem Veneto stammende Designer Baldovino Mattiazzo und Brandmangerin Antje Elle. Beide freuen sich, dass die Zukunft der Marke gesichert ist und beschäftigen sich aktuell unter anderem damit, ein flächendeckendes Vertriebsnetz aufzubauen. Für beide Segmente, Golf und Lifestyle, werden Agenten gesucht. Auch die Frühjahr/Sommer 2017 Kollektion steht schon in den Startlöchern. Hochwertige Polos ergänzen die Schuhkollektion. Die Fortsetzung der vor einem Jahr lancierten sportlich-hochwertigen Straßenschuh-Kollektion ist ebenfalls fester Bestandteil der neuen Unternehmensstrategie und soll in Kürze dem Fachpublikum präsentiert werden.

