"Gscheit studiert" an der DHBW Mannheim

Am Mittwoch, 16. November findet an der Dualen Hochschule Baden Württemberg (DHBW) Mannheim ein Studieninformations- und Orientierungstag statt. Im Rahmen der landesweiten Veranstaltung unter dem Motto „Gscheit studiert“ können sich Studieninteressierte von 8.30 bis 13.00 Uhr auch an der DHBW Mannheim auf dem Campus Coblitzallee in Mannheim-Neuostheim über die vielfältigen Studienmöglichkeiten an der Dualen Hochschule informieren. Zahlreiche Infoveranstaltungen, Vorträge und die Möglichkeit zum direkten Gespräch mit Professoren bieten Gelegenheit zur Orientierung in der wichtigen Frage wie es nach der Schule weitergehen kann. Teilnehmende Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12 sind an diesem Tag vom Unterricht befreit.



Die Wahl des Studienfachs und der passenden Studieneinrichtung ist ein wichtiger Meilenstein im Lebenslauf und sollte deshalb wohlüberlegt und gut informiert getroffen werden. „Gscheit studiert“ bedeutet motiviert und mit Erfolg ein Studium zu absolvieren, welches den eigenen Neigungen und Fähigkeiten entspricht und Zukunftsperspektiven eröffnet. Schülerinnen und Schüler sind daher herzlich eingeladen, an der DHBW Mannheim Campusluft zu schnuppern und mehr über Zugangsvoraussetzungen, Bewerbungsprozess und Ablauf des dualen Studiums zu erfahren.



Anhand von rund 30 Vorlesungen und Präsentationen werden sowohl allgemeine Informationen vermittelt als auch spezielle Anforderungen und Inhalte der Studiengänge in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitswesen, Ingenieurwesen, Informationstechnologien und Medien vorgestellt. Aber auch Möglichkeiten zum Studium im Ausland und Perspektiven für die Zeit nach dem Studium werden erläutert. Die künftigen Studierenden können im persönlichen Gespräch mit Professorinnen, Professoren und Studierenden alle Fragen klären. Schließlich bietet der online-Mathetest MathX3 die Gelegenheit, den persönlichen Wissensstand in Sachen Mathematik zu überprüfen und Laborführungen ermöglichen einen ersten Blick in die Welt der Technik.



Der Studieninformationstag findet am Mittwoch,16. November von 8.30 bis 13.00 Uhr am Campus Coblitzallee der DHBW Mannheim statt. Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12 erhalten für ihre Teilnahme am Informationstag eine Bestätigung zur Vorlage an ihrer Schule und sind damit vom Unterricht freigestellt. Eine Anmeldung zum Studieninformationstag ist nicht erforderlich. Weitere Informationen und das komplette Veranstaltungsprogramm finden Sie auf der Homepage www.dhbw-mannheim.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren