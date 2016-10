DHBW4Kids: Wo kommen eigentlich Autos her?

Die Herbstferien stehen bevor und damit auch die Gelegenheit für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, den Klassenraum erneut einfach mal mit einem Hörsaal an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim zu tauschen. Denn auch im kommenden Schuljahr bietet die DHBW Mannheim im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe DHBW4Kids die Möglichkeit, einen Tag als Juniorstudent an der Dualen Hochschule Mannheim zu verbringen. Die Veranstaltungsreihe lädt an fünf Terminen jeweils während den Schulferien ein, komplexe und spannende Themen spielerisch leicht zu ergründen. Die Themen sind vielfältig und reichen von Autos, über Justiz und Verwaltung bis hin zu Robotern, 3D-Druckern und der Wirtschaft. Den Auftakt macht die DHBW4Kids am 3. November 2016, die sich mit der Frage beschäftigt, wo Autos geboren werden.



Das Auto - nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder eine interessante Sache. Oftmals lernen sie Automarken und deren Symbole schon in jungen Jahren kennen. Doch wie und wo werden Autos gebaut? Aus wie vielen Teilen besteht es und wo kommen die Teile her? Wie viele Menschen arbeiten in einer Autofabrik? und Warum sehen eigentlich alle Autos anders aus? Diese und viele andere Fragen werden von Prof. Dr. Michael Schröder beantwortet. Filmeinspielungen lockern die Vorlesung auf und zeigen den Weg des Materialstroms, beispielsweise von Autositzbezügen, quasi von der Kuh bis zum Ledersitz. Die Juniorstudierenden erhalten so einen guten Einblick über moderne Produktions- und Montageverfahren in der Automobilbranche.



Nach dieser Auftaktveranstaltung in den Herbstferien folgenden weitere: Statt um Karneval dreht es sich in den Faschingsferien (2. März 2017) erst einmal um Jura. Freispruch oder schuldig - wie läuft eine Gerichtsverhandlung ab? lautet die Frage, die Prof. Dr. Michaela Boll zusammen mit den jungen Schnupper-Juristen beantworten wird. Dabei dürfen die Kinder sogar selbst in die Rollen von Richtern, Staatsanwälten, Angeklagten und Anklägern schlüpfen und eine Gerichtsverhandlung nachzuspielen.



Am 12. April 2017 (Osterferien) beleuchtet DHBW4Kids das Rathaus. Was passiert da eigentlich? Dr. Stefanie Nick-Magin erklärt u.a. wie die Stadtverwaltung funktioniert, welche Aufgaben der Bürgermeister hat und wie die Bürger über Wahlen und Gemeinderat mit entscheiden können.



Am 20. April 2017 öffnet die DHBW ihr Maschinenbaulabor und lädt ein zu einer spannenden Reise in die Welt von Robotern und 3D-Druckern. Gemeinsam basteln die Nachwuchsingenieure einen Papierroboter.



In den Sommerferien (1. August 2017) können die Jungstudenten schließlich herausfinden, wie die Wirtschaft funktioniert. Prof. Dr. Julia Hansch erklärt anhand zahlreicher praktischer Beispiele wie unsere Wirtschaft aufgebaut ist, welche Akteure eine Rolle spielen und wie man die Wirtschaft mitgestalten kann.



Alle Veranstaltungen finden an der DHBW Mannheim am Campus Coblitzallee statt und sind kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen wird stets um eine formlose Anmeldung mit Angabe von Vor- und Nachname sowie Alter des Kindes per E-Mail unter kids@dhbw-mannheim.de gebeten. Erforderlich ist auch die Angabe einer Telefonnummer, unter der ein zuständiger Erziehungsberechtigter während der Zeit von DHBW4Kids erreichbar ist. Alle Informationen sind auch auf der Homepage der DHBW Mannheim - www.dhbw-mannheim.de - abrufbar.

