Das ist der neue DRV-Vorstand

Gut aufgestellt für die kommenden drei Jahre: Auf der 66. Jahrestagung des Deutschen ReiseVerbandes (DRV) am vergangenen Wochenende fanden turnusmäßig die Neuwahlen des gesamten DRV-Vorstandes statt. Norbert Fiebig (57) wurde in Berlin mit einem überwältigenden Ergebnis von 99,88 Prozent aller abgegebenen Stimmen von der Mitgliederversammlung als Präsident bestätigt und steht nun für die Amtsperiode von drei Jahren an der Spitze des Branchenverbandes. Der gebürtige Rheinländer repräsentiert damit einen der wichtigsten und bedeutendsten Wirtschaftszweige Deutschlands. Hierzulande bietet die Tourismuswirtschaft 2,9 Millionen Arbeitsplätze und trägt mit 214,1 Milliarden Euro mehr zur Wertschöpfung bei als etwa die Automobilindustrie. Das entspricht 9,7 Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung der deutschen Volkswirtschaft. Rund 95 Prozent des Umsatzes des deutschen Reisebüro- und Reiseveranstaltermarktes wird von den Mitgliedern des DRV erwirtschaftet.



Die weiteren Ergebnisse der Vorstandswahlen im Überblick:





Als Finanzvorstand wurde Axel Duhr (Reisebüro Wichelhovenhaus, Iserlohn) bestätigt.





In die Säule der mittelständische Reisemittler (Säule A) wurden gewählt:





Hieke, Ralf (IVR Reisebüro, Ibbenbüren) als Vizepräsident

Horn, Joachim (Reisebüro Horn, Lünen)

Wulf, Oliver (urlaubsexperte.de, Düsseldorf) (neu)





In die Säule der konzerngebundene Reisemittler (Säule B) wurden gewählt:





Heimann, Andreas (DER Touristik, Frankfurt am Main) als Vizepräsident

Beck, Oliver (TUI, Hannover) (neu)

Loidl, Albin (Thomas Cook, Oberursel)





In der Säule der mittelständische Reiseveranstalter (Säule C) wurden gewählt:





Zurnieden, Johannes (Phoenix Reisen, Bonn) als Vizepräsident

Daldrup, Markus (Alltours, Düsseldorf)

Zahn, Pascal (Olimar Reisen, Köln)





In der Säule der Konzernreiseveranstalter (Säule D) wurden gewählt:





Berk, Stefanie (Thomas Cook, Oberursel) als Vizepräsidentin

Ellerbeck, Thomas (TUI Group, Hannover)

Herzog, René (DER Touristik, Köln)





In der Säule E (assoziierte Mitglieder – Reiseunternehmen und Dienstleister, die weder Reisemittler noch Reiseveranstalter sind) wurde gewählt:





Schick, Susanne (Fraport, Frankfurt am Main) als Vizepräsidentin (neu)





Über Kooptationen und Berufungen von ständigen Gästen wird der neugewählte DRV-Vorstand zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Verabschiedet wurden Peter Hamburger (HanseMerkur, Hamburg), und Ralf Horter (TUI Leisure Travel, Hannover), die nicht mehr kandidiert haben. Alexander Schulten (Reiseservice Schulten, Wesel) wurde nicht wieder gewählt und scheidet damit ebenfalls aus dem Vorstand aus. DRV-Präsident Norbert Fiebig bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern und würdigte ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement in den vergangenen Jahren, mit dem sie sich für die Belange der Branche eingesetzt haben.



Gewählt wurden auch die Rechnungsprüfer





Norbert Linscheidt, Köln

Peter Munzig, Hennef





sowie das Schieds- und Ehrengericht:





Dr. Jochen Martin, Berlin (Vorsitzender)

Gerd Hesselmann, Berlin (Beisitzer)

Peter Landsberger, Bad Soden (Beisitzer)

Karin Ganter, Pirmasens (Stellvertretendes Mitglied)

Peter Hamburger, Neu-Isenburg (Stellvertretendes Mitglied)

Walter Krombach, Rüsselsheim (Stellvertretendes Mitglied)



