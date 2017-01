Brand in einer Tiefgarage - 46 Ehrenamtliche DRKler im Einsatz

Am 04.01.2017, gg. 19.00 Uhr kam es in Berghausen in der Tiefgarage eines Wohn- und Firmengebäudes zu einem Brand.



Eine Hausbewohnerin entdeckte das Feuer in der Tiefgarage. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr veranlasste diese die Räumung des Gebäudes. Das Feuer in der Tiefgarage wurde von der Feuerwehr gelöscht. 25 Personen wurden durch ehrenamtliche Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes betreut und versorgt. Die Bewohner wurden in dem Feuerwehrhaus Berghausen untergebracht. Zwei Personen waren leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.



Zwei Fahrzeuge wurden durch den Brand in der Tiefgarage zerstört. Weitere 24 Fahrzeuge sind durch den Ruß verunreinigt worden. Zur genauen Brandursache kann die Polizei noch nichts sagen.



Drei Rettungstransportwagen (RTW) des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) waren gleichfalls zur Absicherung vor Ort. Außerdem ein Einsatzleiter des Rettungsdienst und ein leitender Notarzt, die DRK-Schnelleinsatzgruppe (SEG) Pfinztal, die ehrenamtlichen DRK-Bereitschaften: Weingarten, Johlingen, Wössingen und die DRK-Notfallhilfe Grötzingen waren insgesamt mit 46 Ehrenamtlichen Helfern zur Stelle, sowie die freiwillige Feuerwehr Pfinztal, Walzbachtal und die Berufsfeuerwehr Karlsruhe.

DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V

Der DRK-Kreisverband Karlsruhe e. V. ist eine der bundesweit größten Rotkreuz- Organisationen. Mehr als 3.900 ehren- und 250 hauptamtliche Mitarbeiter/-innen setzen sich im Stadt- und im Landkreis Karlsruhe für Menschen in Not und Bedrängnis ein. Besuchen Sie unseren Pressebereich: www.drk-Karlsruhe.de

