Preisbrecher bei PremiumSIM

- Highspeed-Surfen mit 2 GB bzw. 3 GB LTE



- Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze



- EU-Roaming-Paket mit Telefonie-Flat und 1 GB Daten



- Monatlich kündbar



In bester PremiumSIM-Manier werden auch im neuen Jahr üppige Inklusivleistungen mit sensationellen Preisen vereint - eine unschlagbare Kombi! Ab sofort und nur für sehr kurze Zeit sind zwei Allnet-Flats erhältlich, mit denen man nicht nur in Deutschland, sondern auch im EU-Ausland top ausgestattet ist.



LTE 2000 und LTE 3000: Beide Aktionstarife punkten mit einer Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutschen Fest- und Handynetze sowie üppigem LTE-Datenvolumen. Mit dem LTE 2000 kann man große 2 GB, mit dem LTE 3000 sogar ganze 3 GB mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s versurfen.



EU-Paket inklusive: Auch im EU-Ausland ist man mit den neuen Knallertarifen richtig günstig unterwegs. Nach Hause telefonieren ist dank der EU-weit gültigen Telefonie-Flatrate kein teurer Spaß mehr. Sie gilt für Gespräche nach Deutschland und innerhalb des EU-Aufenthaltslandes. Zum Surfen im EU-Ausland kann jeweils 1 GB des im Tarif enthaltenen Datenvolumens genutzt werden.



Viel bekommen, wenig zahlen: Vollgepackt mit Leistung, fallen die neuen Aktionstarife preislich jedoch kaum ins Gewicht. Für sensationelle 9,99 Euro monatlich ist der LTE 2000 zu haben und für gerade einmal 3 Euro mehr im Monat gibt es den LTE 3000. Der einmalige Anschlusspreis beträgt kleine 9,99 Euro. Dank der kurzen Mindestlaufzeit von nur einem Monat bleiben alle Sparfüchse dauerhaft flexibel.



Wer schneller bestellt, spart länger: Die LTE-Tarifkracher gibt es nur bis 31.01. und nur auf www.premiumsim.de

Drillisch Online AG

Die Drillisch Online AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Drillisch AG, einem in Deutschland tätigen Mobile Virtual Network Operator (MVNO). Als einer der profitabelsten und innovativsten Anbieter von Tarifen für Sprach- und Datenkommunikation setzt Drillisch regelmäßig neue Impulse am deutschen Mobilfunkmarkt. Drillisch gestaltet als virtueller Netzbetreiber flexible Angebote nach eigenen Produktvorstellungen auf Basis von standardisierten und entbündelten Vorleistungen der Netzbetreiber Telefónica Germany GmbH & Co. OHG und Vodafone GmbH. Zur Drillisch Online AG gehören die Marken smartmobil.de, sim.de, DeutschlandSIM, PremiumSIM, winSIM, simply, maXXim, helloMobil, McSIM, discoTEL, discoPLUS, discoSURF sowie eteleon und M2M-mobil.

