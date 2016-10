Die Gläserne Manufaktur bildet einen großartigen Rahmen und Hintergrund für das diesjährige Mannschaftsfotoshooting der DSC Volleyball Damen.



Dresden. Heute standen die DSC Volleyball Damen beim Mannschaftsfotoshooting in der Gläsernen Manufaktur vor der Kamera. Möglich ist dies durch die Unterstützung der Volkswagen Sachsen GmbH | Die Gläserne Manufaktur. Es war der erste offizielle Termin in voller Mannschaftsstärke, nachdem am Wochenende auch Barbora Purchartová, Eva Hodanová und Lucie Smutná in Dresden angekommen waren. Die drei tschechischen Nationalspielerinnen hatten zuvor in der letzten Qualifikationsrunde das Ticket für die Europameisterschaft 2017 in Aserbaidschan und Georgien gelöst und sind am Montag als letzte fehlende Spielerinnen ins Mannschaftstraining eingestiegen.



„Es ist schön, dass wir die Mannschaft endlich zusammen haben. Unsere ersten gemeinsamen Trainingseinheiten waren sehr intensiv aber auch sehr gut. Für uns ist es jetzt wichtig in den wenigen verbleibenden Tagen enger zusammenzuwachsen", sagt Mannschaftskapitän Katharina Schwabe.



Bis zum Volleyball Supercup am kommenden Sonntag bleiben den DSC-Damen nur noch vier Tage. Dort treffen sie auf ihre Rivalinnen von Allianz MTV Stuttgart. Anpfiff der prestigeträchtigen Partie ist 13:00 Uhr.

