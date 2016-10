DSC verpflichtet Jairo Hooi als Co-Trainer

Nur eine Woche nach dem unerwarteten Abgang von Michal Masek haben die DSC Volleyball Damen Ersatz gefunden. Jairo Hooi unterschreibt beim Doublesieger – zunächst für ein Jahr. Der 38-jährige Niederländer kommt aus dem Männerbereich und wird bereits beim Auswärtsspiel gegen den USC Münster am kommenden Wochenende auf der Bank sitzen.



Bereits vor einigen Tagen erklärte Alexander Waibl, dass er sich einen Impulsgeber mit Erfahrungen aus dem Männerbereich wünscht. Aufgrund der zahlreichen Angebote die an den Cheftrainer der DSC-Damen herangetragen wurden, hatte Waibl sogar die Qual der Wahl.



„Ich bin froh, dass wir diese wichtige Position schnell und sehr gut besetzen konnten. Jairo hat viele internationale Erfahrungen sammeln können die er bei uns bestens einbringen kann. Er spricht perfekt Deutsch und wird sich schnell bei uns einleben“, sagt Alexander Waibl. Überzeugt hat ihn auch das Auftreten des Holländers beim Probetraining vergangene Woche.



„Der DSC gehört zu den besten Mannschaften Deutschlands und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Alex Waibl. Das ist eine Riesenchance für mich, denn von einem Trainer mit seiner Erfahrung kann ich viel lernen. Ich möchte meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen“, sagt Jairo Hooi.



Jairo Hooi kommt aus dem Männerbereich. Seine Profikarriere führte ihn unter anderem in die Türkei und nach Griechenland. Den deutschen Volleyballfans ist der ehemalige Mittelblocker von seiner Zeit beim CV Mitteldeutschland bekannt. Vor zwei Jahren beendete Hooi seine Profilaufbahn. Fortan konzentrierte er sich auf den Trainerbereich und sammelte Erfahrungen im holländischen Jugendbereich.

