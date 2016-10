DSC verliert Auftaktspiel in Dippoldiswalde

Die DSC Volleyball Damen verlieren das Auftaktspiel beim Dippold-Turnier 2016. Trotz 2:0-Satzführung unterliegen sie dem Köpenick SC mit 2:3 (25:21, 25:17, 24:26, 18:25, 10:15).



Dresden startete mit Vollgas ins erste Spiel des Wochenendes. Gegen den Köpenicker SC erarbeiteten sich die DSC-Damen eine frühe 7:2-Führung im ersten Satz. Köpenick gab sich jedoch nicht geschlagen und vor allem Linkshänderin Dominice Steffen machte dem DSC-Block ein ums andere Mal Probleme. Am Ende machte aber der starke Aufschlag der DSC Volleyball Damen den Unterschied.



Im zweiten Durchgang fehlte dem Dresdner SC zwischenzeitlich die Durchschlagskraft im Angriff, doch letztlich sicherten sie sich den Satz mit 25:17.



Während des dritten Satzes führte Köpenick über weite Strecken. Der DSC bliebt aber dran und ging mit einem Angriffspunkt von Jocelynn Birks und einem technischen Fehler Köpenicks beim Stand von 19:18 das erste Mal in Führung. Der Köpenicker SC behielt jedoch die Nerven und verwandelte den zweiten Satzball zum 26:24.



Auch in Durchgang vier war es eine Partie auf Augenhöhe. Zunächst konnten sich weder DSC noch Köpenick entscheidend absetzen. Gegen Ende des Satzes fehlte beim DSC dann aber die nötige Präzision - gerade im Gegenangriff.



Im Tiebreak zog Köpenick bis zum Seitenwechsel auf 8:3 davon. Der DSC kämpfte sich noch einmal auf 12:9 heran, doch die Berliner ließen sich die Partie nicht mehr nehmen.



Alexander Waibl, DSC-Cheftrainer: "Im Gegensatz zu Köpenick befinden wir uns noch in einer ganz frühen Phase der Vorbereitung. Das hat man heute gesehen. Wir hatten bislang selten die Gelegenheit sechs gegen sechs zu spielen und nutzen diese Spiele vielmehr als Training. Daher ist das Ergebnis für uns uninteressant."



Mareen Apitz, DSC-Zuspielerin: "Ich denke die ersten beiden Sätze liefen gut, aber dann ist uns die Konzentration etwas abhanden gekommen."



Starting Six des DSC

Zuspiel: Mareen Apitz

Diagonal: Liz McMahon

Annahme/Außen: Strumilo, Birks

Mittelblock: Cross, Weitzel

Libero: Schoot



Top 3 Statistiken der DSC-Spielerinnen

Angriffspunkte: Birks (13), McMahon (10), Strumilo (10)

Blockpunkte: Cross (3), Strumilo (3), McMahon (2)

Asse: Strumilo (3), Cross (3), Apitz (1)



Alle Spiele beim Dippold-Turnier

30. Sep: Dresdner SC - Köpenicker SC (2:3)

30. Sep: Rote Raben Vilsbiburg - Schwarz-Weiß Erfurt

30. Sep: Köpenicker SC - USC Münster

01. Okt: Schwarz-Weiß Erfurt - Dresdner SC

01. Okt: USC Münster - Rote Raben Vilsbiburg

01. Okt: Köpenicker SC - Schwarz-Weiß Erfurt

01. Okt: USC Münster - Dresdner SC

02. Okt: Rote Raben Vilsbiburg - Köpenicker SC

02. Okt: Schwarz-Weiß Erfurt - USC Münster

02. Okt: Dresdner SC - Rote Raben Vilsbiburg

