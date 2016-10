DSC reagiert mit Doppelspielrecht auf Verletzungen

Der Dresdner SC erwirbt das Doppelspielrecht für die Nachwuchsspielerinnen Camilla Weitzel, Elena Kömmling und Rica Maase. Letztere steht aufgrund der aktuellen Verletzungssituation für das Auswärtsspiel gegen den USC Münster am Wochenende im Mannschaftskader, da der DSC ansonsten keine weitere Verletzung kompensieren könnte.



Dresden. Die DSC Volleyball Damen stehen nach der Verletzungsmisere der letzen Tage mit einem ausgedünnten Kader da. Im Angriff stehen Cheftrainer Alexander Waibl derzeit sogar nur drei Spielerinnen für drei Positionen zur Verfügung. Jocelynn Birks wird mit einer Knorpelverletzung im Knie mindestens sechs Wochen pausieren müssen. Für Eva Hodanová ist die Saison nach einem Kreuzbandriss wahrscheinlich sogar beendet.



„Wir haben aktuell keine Möglichkeit eine weitere Verletzung zu kompensieren“, weiß Alexander Waibl. Deshalb reagiert der Dresdner SC nun mit der Lizensierung von drei VCO-Talenten auf die Situation während parallel der Markt sondiert wird. Camilla Weitzel, Elena Kömmling und Rica Maase erhalten das Doppelspielrecht für die 1. und 2. Volleyball Bundesliga. Diagonalangreiferin Maase steht beim Auswärtsspiel gegen den USC Münster am Sonntag bereits im Kader des Doublesiegers. Sie wäre im Falle eines Falles Waibls einzige Option.



Kömmling, Maase und Weitzel trainieren in Absprache mit den Nachwuchstrainern bereits seit mehreren Wochen hin und wieder mit der ersten Mannschaft. „Wir versuchen die Nachwuchsspielerinnen im Training behutsam an das hohe Niveau heranzuführen“, sagt Alexander Waibl der diesen Weg weiterverfolgen wird, denn er weiß: „Sie sind noch sehr jung und brauchen Zeit sich zu entwickeln. Es bringt nichts sie jetzt zu verbrennen.“ Alle drei sind erst 16 Jahre alt.

