Spartipp zum "Black Friday" und "Cyber Monday": Zuschlagen schon vor der Rabattschlacht

Sparen statt sich schwarz ärgern: Am „Black Friday" und „Cyber Monday", traditionell nach dem US-Feiertag Thanksgiving, bieten zahlreiche Onlinehändler und Urlaubsportale Sonderangebote und Rabatt-Aktionen an. Der „Black Friday" ist dieses Jahr am 25. November 2016 und der „Cyber Monday" am 28. November 2016. Im Bereich Reise gibt es einen Tipp, den alle Urlaubssuchende wissen sollten: „Wer seine nächste Reise plant und von den Rabatt-Tagen maximal profitieren möchte, sollte schon vorher seinen Hotelaufenthalt buchen", so Nathan Zielke, Reiseexperte und Geschäftsführer von DreamCheaper ― eine unabhängige Plattform, die es ermöglicht, den bereits gebuchten Hotelpreis zu reduzieren oder den Aufenthalt durch Zusatzleistungen zu optimieren.



Leif Pritzel, ebenfalls Geschäftsführer von DreamCheaper: „Am Black Friday und Cyber Monday gibt es unzählige Reise-Deals. Es ist nahezu unmöglich, alle im Blick zu behalten. Hotelaufenthalte sollten daher vor den Rabatt-Tagen gebucht und die Buchungsbestätigung an DreamCheaper weitergeleitet werden. Ein Algorithmus prüft ab dann mehrfach täglich, ob auf einer der zahlreichen Buchungsseiten eine Preis- oder Produktverbesserung verfügbar ist und bucht nach Rücksprache mit dem Kunden um. Schon im vergangenen Jahr waren wir am Black Friday damit erfolgreich: Die Chance, ein günstigeres Angebot zu finden, ist an diesem Tag erfahrungsgemäß um 70 Prozent höher als an durchschnittlichen Tagen. Das füllt die Urlaubskasse wieder auf."



Und so funktioniert der DreamCheaper-Service: Nutzer buchen ihr gewünschtes Hotelzimmer dort, wo es bequem und kostenlos stornierbar ist und leiten einfach die Bestätigung an hotel@dreamcheaper.com weiter. Gibt es das gleiche Zimmer im gleichen Hotel günstiger oder bietet sich ein Upgrade an, beispielsweise inkludiertes Frühstück zum gleichen Preis, dann informiert DreamCheaper den Nutzer per E-Mail über das Angebot. Nimmt er dieses an, wird umgebucht und danach die ursprüngliche Buchung storniert. Der Service kostet den Nutzer nichts ― DreamCheaper behält lediglich 20 Prozent des auf die neue Buchung gesparten Betrags ein.



DreamCheaper bietet diesen Service 365 Tage im Jahr an und erzielt somit nicht nur am „Black Friday" durchschnittlich 15 Prozent Einsparungen für die Kunden.

DreamCheaper GmbH

DreamCheaper ist eine unabhängige Plattform, die es möglich macht, den Hotelaufenthalt auch nach der Buchung zu optimieren. Mit Hilfe eines automatisierten Preisvergleichs sucht DreamCheaper nach besseren Angeboten und bucht nach Freigabe des Nutzers um. Der Service ist kostenlos, das Unternehmen behält 20 Prozent des ersparten Betrages ein. DreamCheaper wurde 2014 von Leif Pritzel und Nathan Zielke gegründet und ist in Berlin ansässig. Zu den Investoren gehören Holtzbrinck Ventures, Global Founders Capital, TruVenturo und bekannte Business Angels aus dem Reisebereich wie die Gründer von swoodoo und Investoren von Airbnb.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren