Festmahl für kältegeplagte Haut: Regulat® Beauty anti aging extra rich creme - vegane, hypoallergene, hochwirksame Naturkosmetik

Nicht nur winterliche Kälte und trockene Heizungsluft, auch der Weihnachtsstress setzt der Haut zu. Die nährende Regulat® Beauty anti aging extra rich creme wirkt wie ein Festmahl für die beanspruchte und trockene Gesichtshaut. Hochdosiert mit dem einzigartigen Regulat® Hyaluron 3D Komplex sorgt sie für mehr Energie und regulierende Feuchtigkeit.



Die trockene Winterluft draußen wie drinnen wird zur regelrechten Zerreißprobe für die Haut, denn sinken die Außentemperaturen unter acht Grad, schaltet die Haut ihre Eigenfettproduktion herunter. Der schützende Hydrolipidfilm gerät aus der Balance und die Haut wirkt matt und rau, oft ist sie gerötet und spannt. Bei starker Austrocknung kann es sogar zu Schuppenbildung und quälendem Juckreiz kommen, Kälteekzeme entstehen. Aber auch der vorweihnachtliche Stress wirkt sich auf die Haut aus. Denn dieser führt zu einer erhöhten Produktion bestimmter Hormone wie Androgene und Kortisol, wodurch Hautunreinheiten entstehen können. Stress wirkt sich auch negativ auf das Immunsystem aus. Ist darüber hinaus die Schutzbarriere der Haut eingeschränkt, dringen Bakterien und Viren leichter in die Haut ein und können im Körper ihre krankmachende Wirkung entfalten. Um schön und gesund zu bleiben, ist es daher wichtig, regelmäßig für Entspannung zu sorgen und die Haut besonders zu verwöhnen.



Geniales biologisches Hautnährprogramm - ein Geschenk für trockene und gestresste Winterhaut



Die Nährcreme von Regulat® Beauty in Form der außergewöhnlichen Wasser in Öl Emulsion – wirkt wie ein Festmahl für jede einzelne Hautzelle. Sie pflegt intensiv die beanspruchte, trockene Haut und schenkt dieser ihre Jugendlichkeit zurück. Die anti aging extra rich creme enthält hochdosiert den einzigartigen Regulat® Hyaluron 3D Komplex für mehr Energie und regulierende Feuchtigkeit. Wertvolle natürliche Öle und Mineralien verleihen der Haut besondere Geschmeidigkeit und Glätte. Phytosterole aus wildem Yams erhöhen die Elastizität und reduzieren Alterungserscheinungen. Celligent® ist der intelligente Komplex zum effektiven Schutz der Stammzellen, der Hautzellen und der DNA. Die neue extra riche creme enthält die Regulatessenz, hergestellt nach dem patentierten Verfahren der Kaskadenfermentation zum Schutz und Reparatur der Hautzellen. Durch nachhaltige Fett- und Feuchtigkeitsregulierung wirkt sie Alterungserscheinungen entgegen. Die Nährcreme sollte täglich nach der Reinigung aufgetragen werden. (50ml 59.30 Euro)



Für strahlende Augenblicke - Regulat® Beauty: Eye Creme mit Jungbrunneneffekt



Lange Xmas-Partynächte, vorweihnachtlicher Stress und kalte Temperaturen hinterlassen mit der Regulat® Beauty anti aging eye creme keine Spuren mehr. Sie wirkt mit Juvinity™,dem Jungbrunnen Extrakt, den Zeichen der Zeit entgegen. Die hochwirksame anti aging eye creme mit angenehmer und sofort einziehender Creme-Gel-Textur erwirkt einen sichtbaren Lifting-Soforteffekt, pflegt intensiv und zudem nachhaltig die sensible Haut der Augenpartie. Sie wirkt aktiv gegen die Zeichen von Müdigkeit und Alterung, stabilisiert dabei dauerhaft Struktur und Glätte der Haut. Schwellungen und Augenringe werden sichtbar und umgehend gemildert.

Wertvolle Inhaltsstoffe wie Extrakte des persischen Seidenbaums, des Jungbrunnen Extrakts Juvinity™ und der Regulat® Hyaluron 3D-Komplex radieren die Zeichen der Zeit aus. Die Augenpartie wird mit der Kraft ewiger Jugend aufgeladen. Für das besondere Strahlen an Weihnachten und auf der Silvesterparty! (15ml, 57,40 Euro)



Dr. Cordula Niedermaier-May (Dr. Niedermaier Pharma) entwickelte die Anti-Aging Systemkosmetik Regulat Beauty: "Das Besondere an unserer Kosmetik ist, dass sie etwas Neues und Einzigartiges bietet. Wir haben einen weltweit patentierten Wirkkomplex: Regulatessenz. Dieser wirkt anti-entzündlich, regt die Durchblutung der Haut an, entgiftet und bewirkt, dass die Wirkstoffe endlich tiefer in die Haut gelangen und dort wirken können wo sie ab einem gewissen Alter nun mal so dringend gebraucht werden. Zudem ist die Regulat Beauty Systemkosmetik hypoallergen! Wir haben bewusst auf allergieauslösende Stoffe verzichtet und das aufwendige Fermentationsverfahren der patentierten Regulatessenz filtert alle Allergene restlos heraus. Wir haben also geschafft eine zertifizierte Naturkosmetik zu entwickeln, welche auch problemlos für sensible und sogar für zu Allergien neigende Haut geeignet ist.“

Über die Dr. Niedermaier Pharma GmbH

Das aktuelle Sortiment der veganen Systemkosmetik besteht aus anti aging Lifting Serum, Day Creme und Night Repair Creme (alle 30ml, 49,30 €). Außerdem gibt es eine anti aging Eye Creme (15ml, 57,40 €) und ein Reinigungsduo, bestehend aus Excellent Cleansing Foam (50 und 150ml, ab 11 €) und Energetic Facial Tonic (30 und 150ml, ab 9 €). Die Nährcreme extra rich creme erweitert das Sortiment und ist für besonders beanspruchte und trockene Haut geeignet. Die Produkte sind unter www.regulat-beauty.com und in ausgewählten Parfümerien und Reformhäusern erhältlich.



