Dr. Klein ist Deutschlands fairster Finanzvertrieb

Persönliche Erfahrungen zählen: Wo fühlen sich Verbraucher fair behandelt, welches Unternehmen bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und wo stimmt auch die Transparenz und die Zuverlässigkeit? In einer Umfrage des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und n-tv haben mehr als 40.000 Kunden ihre Meinung zum Thema Fairness abgegeben – und die Dr. Klein & Co. AG in der Branche Finanzberatung das dritte Mal in Folge zum Gesamtsieger gewählt.



Die Auszeichnung ist für Michael Neumann, Vorstand der Dr. Klein & Co. AG, Bestätigung und Ansporn zugleich: „Das positive Feedback der Verbraucher zeigt, dass wir unseren Anspruch in die Praxis umsetzen können: für jeden einzelnen Kunden die bestmögliche Lösung zu finden. Aber wir arbeiten auch ständig daran, uns weiter zu verbessern.“ Gerade beim Thema Finanzen ist Fairness ein wichtiger Aspekt. „Viele Verbraucher sind bei diesem komplexen Thema auf Beratung durch Spezialisten angewiesen – und darauf, dass sie ihnen vertrauen können“, so Michael Neumann.



Die Teilnehmer der Online-Befragung haben insgesamt rund 800 Unternehmen aus 37 Branchen bewertet, zu denen sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt hatten oder deren Produkte sie genutzt haben. In der Kategorie „Finanzberatung“ gaben sie ihre Erfahrungen mit elf Dienstleistern wider. Dabei beurteilten sie, ob Preis und Leistung der Services in einem für sie fairen Verhältnis zueinander stehen und wie zuverlässig die Unternehmen ihre Aussagen und Vereinbarungen einhalten. Ein weiteres Kriterium war, wie transparent und verständlich die Preise, Vertragsbedingungen und Informationen gestaltet sind. In allen elementaren Leistungsbereichen ist Dr. Klein nach 2014 und 2015 erneut auf den 1. Platz und damit zum fairsten Finanzberater Deutschlands gewählt.



n-tv-Geschäftsführer Hans Demmel hebt die Bedeutung des Preises heraus: „Faire Unternehmen sind solche, bei denen sich der Verbraucher in jeder Hinsicht gut aufgehoben fühlt. Niemand kann hierüber besser urteilen als der Kunde selbst, der über persönliche Erfahrungen im direkten Kontakt mit dem Unternehmen verfügt. Auch deshalb ist der Deutsche Fairness-Preis eine transparente und im besten Sinne ehrliche Auszeichnung.“



Diese PM und das Testsiegel zum Download finden Sie unter https://www.drklein.de/presse-mitteilungen-aktuell/news/dr-klein-ist-deutschlands-fairster-finanzvertrieb.html



Über den Deutschen Fairness-Preis

Gemeinsam mit dem Nachrichtensender n-tv zeichnet das Deutsche Institut für Service-Qualität seit 2014 Unternehmen in unterschiedlichen Kategorien mit dem Deutschen Fairness-Preis aus. Die Verbraucherbefragung findet über ein Online-Panel statt und untersucht die Zufriedenheit in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz. Die Teilnehmer können jeweils ein Unternehmen pro Branche/Kategorie bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Produkte sie genutzt hatten.

Über Dr. Klein & Co. Aktiengesellschaft

Dr. Klein ist einer der größten Finanzdienstleister Deutschlands und seit über 60 Jahren am Markt etabliert. Die Spezialisten von Dr. Klein beraten nachhaltig, allumfassend und verständlich in den Bereichen Baufinanzierung, Versicherung, Ratenkredit oder Geldanlage. Kunden finden bei Dr. Klein zu allen Fragen rund um ihre Finanzen die individuell passende Lösung. Das Unternehmen baut seine Expertise kontinuierlich aus und ist mittlerweile deutschlandweit mit mehr als 650 Beratern vor Ort an über 200 Standorten vertreten.



Die kundenorientierte Beratungskompetenz und die langjährigen, vertrauensvollen Beziehungen zu allen namhaften Kredit- und Versicherungsinstituten sichern den Kunden von Dr. Klein stets den einfachsten Zugang zu den besten Finanzdienstleistungen. Dafür wurde das Unternehmen 2014 und 2015 u.a. von Springer-Fachmedien als "vorbildlicher Finanzvertrieb" und von dem DISQ und n-tv wiederholt mit dem "Deutschen Fairnesspreis" ausgezeichnet. Dr. Klein ist eine 100%-ige Tochter des an der Frankfurter Börse im SDAX gelisteten technologiebasierten Finanzdienstleisters Hypoport AG.



