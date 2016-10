Spirituell Führen - Ein Curriculum für Führungskräfte und angehende Führungskräfte

Management by „irgendwas“ oder "Menschen führen". Die Orientierung an Zahlen und Zielen ist wichtig, geht aber am Wesentlichen vorbei, am Menschen.

Wie führt man Menschen so, dass diese engagiert mitmachen?



Der Unternehmer Bodo Janssen erhielt bei einer anonymen Mitarbeiterbefragung die Rückmeldung: Wir brauchen einen anderen Geschäftsführer als B.J.. Es dauerte einige Zeit bis er diese schwere Kränkung annehmen konnte. Dann entdeckte er, dass er mit seinen Führungsinstrumenten die Menschen nicht im Blick hatte. Er begann bei sich selbst und entwickelte eine neue, werteorientierte Unternehmenskultur. Die Zahlen folgten: Umsatzverdoppelung in seiner Hotelkette in drei Jahren, Krankenstand unter 3 %, in einigen Hotels unter 1%, Weiterempfehlungsquote 98 % …. Seine Geschichte hat er in dem Bestseller „Stille Revolution“ niedergeschrieben. Mehr auch darüber unter www.upstalsboom.de/der-upstalsboom-weg.html



In meinem nächsten Führungscurriculum (das Bodo Janssen 2010/11 besuchte) erfahren Sie, was "Menschen führen" im Kern bedeutet. Das wichtigste Führungsinstrument sind Sie selbst. Sie führen so wie sie sind. Es geht in der Führung von anderen zuerst darum, sich selbst zu entwickeln. Dazu lade ich Sie herzlich ein.



Die Kurse beinhalten regelmäßige Meditationszeiten und Seminararbeit. Eine Einführung in die Stille-Meditation findet zu Beginn statt. Wir arbeiten mit Impulsvorträgen, Einzel- und Gruppenübungen, Systemaufstellungen u. a. Seminarmethoden. In einer kleinen, lernintensiven Gruppe lernen Sie Führungs­wissen, alltagstaugliche Führungsinstrumente und finden Zugang zu den tieferen Quellen Ihres Führungserfolgs.



Sie können jeden Kurs einzeln buchen oder auch das Curriculum, vier oder sechs Kurse besuchen. Sie erhalten ein Zertifikat über den Abschluss des Führungscurriculums, wenn Sie mindestens vier Kurse absolviert haben. Das Mastercurriculum umfasst 6 Kurse, die sich über die Jahre 2017 und 2018 erstrecken.



Curriculum Spirituell Führen



Spirituell führen meint, dass Führung neben guten Führungstechniken und einem guten Führungsstil eine geistige Basis braucht. - Gelassenheit und der Blick auf das Wesentliche setzen einen inneren Weg voraus, zu dem ich Sie in meinen Kursen einlade.



Kurs 1 Führen und geführt werden vom 16. – 18.02.2017

Kurs 2 Wieder Zeit haben vom 29.06. – 01.07.2017

Kurs 3 Umgang mit schwierigen Emotionen vom 28. – 30. 09.2017

Kurs 4 Klartext reden vom 25. – 27.01.2018

Kurs 5 Grenzen erkennen, setzen, achten vom 21. – 23.06.2018

Kurs 6 Ganzheitlich führen: - männlich - weiblich vom 27. – 29.09.2018

Die Seminarinhalte im Detail finden Sie unter www.asslaender.de/kurse-im-kloster/curriculum-spirituell-fuehren



Vorbereitend und ergänzend sind die beiden Bücher „Spirituell führen“ und „Spirituell Zeit gestalten“, die ich zusammen mit Pater Anselm Grün geschrieben habe und die in mehrere Sprachen übersetzt sind . (Bestellung über meine Homepage). “Spirituell führen“ ist auch als Hörbuch erhältlich.



Weiter Kursangebote finden Sie unter www.asslaender.de

Über Dr. Friedrich Assländer Unternehmensberatung





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren