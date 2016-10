Übertarifliche Bezahlung in der Kiliani-Klinik

Die Dr. Becker Kiliani-Klinik hat die Gehälter ihrer Mitarbeiter um durchschnittlich 4% erhöht. Pflegekräfte erhalten bis zu 8% mehr.



Die Dr. Becker Kiliani-Klinik hat die Gehälter ihrer Mitarbeiter aller Berufsgruppen um durchschnittlich 4% erhöht; die Pflegekräfte in den Krankenhausabteilungen der Klinik erhalten sogar bis zu 8% mehr. Damit verdient diese Berufsgruppe seit August in der Bad Windsheimer Klinik übertariflich.



Für Klinikleitung und Kölner Geschäftsführung war dieser Schritt überfällig: „Ich freue mich, die hohe Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter jetzt auch monetär honorieren zu können. Wir alle wollen die Klinik am Standort Bad Windsheim weiterentwickeln und zukunftsfähig halten. Die Anpassung der Gehälter gehört hier klar dazu“, so Hatho Reiser, Verwaltungsdirektor der Klinik. Den Prozess um die Gehaltssteigerung habe man vertrauensvoll zusammen mit dem Betriebsrat gestaltet.

