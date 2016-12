Doric erwirbt erstes Flugzeug für Floreat Flugzeugportfolio

Am 30. November 2016 wurde der erste Airbus A330-200 für das Floreat Aviation Portfolio erworben. Leasingnehmer des Flugzeuges ist Virgin Australia.



Das Portfolio soll noch im Dezember 2016 um drei weitere A330 ausgebaut werden. Dadurch erreicht das Investitionsvolumen 2016 rund 400 Millionen USD.



Neben der von Doric beschafften Fremdfinanzierung erfolgt die Finanzierung der Flugzeuge durch die Emission von klassischen und shariakonformen Anleihen im Volumen von bis zu 175 Millionen USD. Die Anleihen werden durch die international tätige Finanzgruppe Floreat arrangiert, strukturiert und bei Investoren aus Europa und dem Mittleren Osten platziert.



Das Portfolio wird aus Flugzeugen mit vier verschiedenen Leasingnehmern aus vier Kontinenten bestehen.



Der Airbus A330 gehört zu den gefragtesten Langstreckenflugzeugen mit einer breiten Betreiberbasis. Er zeichnet sich sowohl durch seine Zuverlässigkeit als auch die flexiblen Nutzungsmöglichkeiten aus.



Als Full-Service-Dienstleister agiert Doric als Asset Manager der Flugzeuge und übernimmt darüber hinaus die kaufmännische und buchhalterische Betreuung des Portfolios.

Doric GmbH

Die Doric GmbH mit ihren Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien und den USA (Doric) akquiriert, strukturiert und managt renditeorientierte Sachwertinvestitionen in den Kerngeschäftsbereichen Transport, Immobilien und Energie. Doric verwaltet im Asset Management ein Portfolio mit einem Investitionsvolumen von mehr als 8 Milliarden USD. Die Immobilienaktivitäten sind in der Quadoro Doric Real Estate GmbH gebündelt. Die Doric Investment GmbH ist die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft der Doric Gruppe und bietet Dienstleistungen rund um das Thema KAGB und Regulierung auch für Dritte an.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren