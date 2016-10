"44&more - Die Party ab 40!" am 5.11.2016 im domicil, Dortmund

44&more

Die Party ab 40!

am Samstag, 5.11.2016

ab 21:00 Uhr

im domicil, Dortmund



Die Partyreihe „44&more“ feiert am Samstag, 5. November, ab 21:00 Uhr wieder im domicil in der Dortmunder Innenstadt. Nach wilden Nächten bei den vergangenen Partys stehen im September die DJs JÖRG und DJ SOEREN SPOO (44&more), sowie DJane Vibrella (44&more) auf zwei Areas hinter den Plattentellern. Für eine lange und heiße Partynacht ist also gesorgt!

Gäste ab 40 Jahre feiern zu Rock, Pop, Beat, Funk & Soul aus den vergangenen vier Jahrzehnten! Aber auch die aktuellen Charts und Hits aus dem Radio kommen nicht zu kurz. Gefeiert wird jetzt auf zwei Dacefloors. Neben unserem gewohnten Mix aus Pop, Rock, Beat, Funk & Soul in der großen Halle des domicil wird auch der kleine Club musikalisch bespielt. DJane Vibrella sorgt mit Ihrem Mix aus Global Beats, House, Funk, Soul und Rare Grooves für eine lange Partynacht!



Musikalisch rockt Pharell Williams mit den Stones und Pink singt ein Duett mit Prince. Die Chilli Peppers lassen die Hüften mit den Black Eyed Peas kreisen und AC/DC wagen das Duett mit Michael Jackson. „Hier geht es richtig ab!“, versprechen die DJs, „wir machen hier ja schließlich keinen Tanztee.“



