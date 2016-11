Dolce Bad Nauheim: Erfolgreiche Rezertifizierung als Business und Conference Hotel

Das Dolce Bad Nauheim trägt auch für die nächsten drei Jahre die beiden im Markt etablierten Gütesiegel „Certified Business Hotel” sowie „Certified Conference Hotel”. Das Vier-Sterne-Haus hat sich erfolgreich den Prüfungen zur Rezertifizierung unterzogen. Der Verband Deutsches Reisemanagement e.V. (VDR) verleiht diese Zertifikate nur an Häuser, die einen umfangreichen Kriterienkatalog erfüllen. Dieser umfasst zahlreiche Voraussetzungen, die für Geschäftsreisende und Veranstalter besonders wichtig sind. Die Einhaltung dieser Standards wird von erfahrenen Travel und Event Managern sowie Veranstaltungsplanern aus Firmen und Verbänden überprüft. Die operative Betreuung der Zertifizierung obliegt der Certified GmbH & Co. KG, Bad Kreuznach. Eine Umfrage unter den VDR-Mitgliedern hat ergeben, dass die Mehrheit der befragten Travel Manager das unabhängige Qualitätssiegel als Auswahlkriterium nutzt. Die Bekanntheitsquote von Certified liegt bei 90 Prozent!



Für das Siegel als „Certified Business Hotel” müssen diverse Anforderungen in den Kategorien Hotel allgemein, Ausstattung Zimmer und Bad, Betthygiene, Schlafkomfort sowie Serviceleistungen erfüllt werden. Die Prüfung zum Titel „Certified Conference Hotel” nimmt den gesamten Tagungsbereich, das diesbezügliche Informationsmaterial, das F&B-Angebot, die Veranstaltungsbetreuung sowie die Abrechnung genauestens unter die Lupe.



„Für mein Team und mich ist die Tatsache, dass wir erneut die Certified-Zertifizierung erhalten haben, die Bestätigung unserer intensiven Arbeit und stetigen Bemühungen, aktuellen Kundenwünschen zu entsprechen”, so Michel Prokop, General Manager des Dolce Bad Nauheim. „Dank 27 flexibler Veranstaltungsräume auf knapp 3.000 Quadratmetern plus 39.000 Quadratmetern Außenflächen sind wir die ideale Location für unterschiedlichste Tagungskonzepte.“ Weitere Pluspunkte: Die Dolce-Tagungsengel, die sich als Organisationtalente stets individuell um den reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen kümmern sowie das hoteleigene Jugendstil-Theater mit 730 Plätzen. Dieses historische Location kann als repräsentatives Highlight für Events wie Dinner on Stage, Koch-Shows, Varietés, Fahrzeug- und Produkt-Präsentationen gebucht werden.



Dolce Hotels and Resorts

Das Portfolio von Dolce umfasst gehobene Hotels, Resorts, Konferenzzentren und Tagungsgelände in Nordamerika und Europa mit Veranstaltungsflächen von über 55.000 Quadratmetern, in denen jährlich 100.000 Veranstaltungen mit vier Millionen Teilnehmern stattfinden. Viele der Anlagen wurden von der International Association of Conference Centers (IACC) zertifiziert. Sie verfügen über ein individuelles Design und bieten ihren Gästen ein kulinarisches Erlebnis mit frischen Zutaten sowie eine ansprechende Umgebung für Meetings und Konferenzen. Bei regelmäßigen Umfragen ist die Zufriedenheit von Kunden und Veranstaltungsplanern im Marktvergleich überdurchschnittlich hoch. Alle Dolce Hotels and Resorts werden von der Tochtergesellschaft Dolce International, Inc verwaltet. 2015 wurde Dolce Hotels and Resorts von der Wyndham Hotel Group, LLC erworben. Zur Wyndham Hotel Group gehören ca. 8.000 Hotelanlagen in 73 Ländern mit etwa 683.000 Zimmern. Die Gruppe ist somit das größte Hotelunternehmen weltweit. Weitere Informationen zu den Hotels und Analgen finden Sie auf www.wyndhamworldwide.com, Details zu Franchise-Möglichkeiten erhalten Sie auf www.whgdevelopment.com.



Das Dolce Bad Nauheim liegt an den grünen Ausläufern des Taunus. Zur Banken-Metropole Frankfurt am Main und zum drittgrößten Flughafen Europas sind es nur 20 Minuten Fahrtzeit. Alle 159 Zimmer und 13 Suiten verfügen über einen großzügig gestalteten Arbeitsplatz, einen Sitzbereich und Balkon. Umgeben von einem 200 Hektar großen Park stehen indoor 2.750 Quadratmeter Veranstaltungsfläche für Tagungen und Events aller Art zur Verfügung. Das Vier-Sterne-Hotel ist EVVC-Mitglied. Neben 27 flexiblen Meeting-Räumen beherbergt es ein besonderes Veranstaltungsjuwel: Das historische Jugendstil-Theater mit 730 Plätzen kann für exklusive "Dinner-on-Stage" und Produkt-Präsentationen gebucht werden. Originellen Char-me versprüht die hauseigene Silberschatzkammer. In der Gesundheitsstadt Bad Nauheim verwöhnt auch das Dolce seine Gäste mit allen Sinnen: Feine Küche, ein 1.000 Quadratmeter großer Wellness-Bereich mit Hallenbad (20 x 8 Meter), finnischer Sauna, Dampfbad und Babor Beauty-Salon, Fitness-Einrichtungen sowie zahlreiche Freizeitangebote bieten Ent-spannung zu jeder Jahreszeit. Für Elvis-Fans: Der King of Rock 'n' Roll lebte während seiner Militärzeit in einer Villa vis-a-vis.

