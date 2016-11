Mit "DohopConnect" kommt die All-in-One-Buchung zum niedrigsten Preis

In dieser Woche launcht Dohop sein neuestes Highlight: “DohopConnect”. Kunden, die über die Reisesuchmaschine eine Self-Connect-Verbindung buchen, können die Teilstrecken-Flüge nun zu einer einzigen Buchung zusammenführen und schützen. Denn “DohopConnect” sichert die Passagiere gegen Flugausfälle und Verspätungen innerhalb dieser Buchungen ab. Die isländische Reisesuchmaschine bietet Passagieren damit nicht mehr nur die größte Auswahl günstiger Preise, sondern auch einzigartigen Buchungskomfort und finanzielle Sicherheit.



- Bequemer buchen mit DohopConnect

- Mehr Sicherheit für Zwischenstopp-Flüge

- Das beste Angebot am Markt



Hinter “DohopConnect” verbirgt sich eine Flugversicherungsoption für “Self-Connect”-Flüge. Mit ihr können Reisende zwei bisher separat zu buchende Tickets einer Stopover-Verbindung zu einer einzigen Buchung zusammen zu führen und damit Buchungsgebühren und Zeit einsparen. Die DohopConnect-Nutzer können zudem sicher gehen, dass ihnen bei jeder Form von Flugverspätung und Nicht-Erreichen des Anschlussfluges geholfen wird. Der Kunden-Service von Dohop kümmert sich um Umbuchungen und übernimmt die Kosten für Ersatztickets oder Entschädigungen bis zu einer Höhe von 200 Euro. Auch eventuell anfallende Hotelkosten von bis zu 50 Euro pro Nacht werden durch die Versicherung gedeckt.



Zum Start in dieser Woche wird “DohopConnect” für Self-Connect-Verbindungen der Fluggesellschaften Wow Air, Norwegian und Easyjet verfügbar sein. Das Angebot wird über die kommenden Monate deutlich ausgebaut werden. Generell können Kunden bei der Dohop Flugsuche Angebote von mehr als 1.200 Airlines und Online-Reiseanbietern miteinander verknüpfen.



"Was die Dohop-Flugsuche immer schon einzigartig machte, ist dass wir standardmäßig auch alle Self-Connect-Optionen finden und listen. Gibt es bei der Suche nach einem Ziel keinen Direktflug oder günstigere Stopover-Verbindungen, zeigt Dohop an, wie man alternativ mit der Buchung mehrer Teilstrecken-Tickets, für wenig Geld ans Ziel kommt.", erklärt Dohop CEO David Gunnarsson. “Beim neuen DohopConnect-Angebot, können die Teilstrecken-Verbindungen zu einer Buchung zusammengeführt und abgesichert werden."



“Self-Connect” ist der Schlüssel zu noch billigeren Flügen

Mit “Self-Connect”, einer Buchungsoption die einzige die Reisesuchmaschine Dohop anbietet, werden Teilstreckenflüge verschiedener Airlines frei kombiniert mit dem Ziel so den günstigsten preis für eine Wegstrecke zu ermitteln. Beispiel: Mit Fluglinie X von A nach B – und weiter mit Fluglinie Y von B nach C. Das eröffnet erhebliche Sparpotenziale gegenüber durchgebuchten Pauschal-Verbindungen. Und: Bei der Suche nach “Self-Connect”-Verbindungen greift Dohop auf mehr als 1200 Angebote von Airlines und Online-Reiseanbietern weltweit zurück und bietet damit die größte Angebotsauswahl aller Flugsuchmaschinen.

Dohop

Dohop ist die Reisesuchmaschine für Flüge, Hotels und Mietwagen. Das isländische Unternehmen wurde 2004 in Reykjavik gegründet und ist seit 2006 auch auf dem deutschen Markt. Dohop durchsucht die Angebote von über 1.200 Airlines und Online Reiseanbietern, kombiniert sie und findet so den niedrigsten verfügbaren Preis. Einzigartig auf dem Online-Reisemarkt: Dohops Technologie greift auf alle verfügbaren Flugverbindungen zwischen zwei Destinationen weltweit zu und bietet somit als einziger Service die Vollabdeckung. Darüber hinaus bietet Dohop verschiedene B2B-Anwendungen für Fluglinien und Flughäfen an und hat ein erfolgreiches Whitelabel-Programm aufgesetzt. Mehr Informationen unter www.dohop.de



