Dokus nonstop bei der deutschen mailbox

Die deutsche mailbox, einer der führenden europäischen Anbieter von Programminformationen (TV, Radio und VideoOnDemand), wird in Zukunft die Datenerfassung und -verbreitung für den neuen frei empfangbaren Kanal N24 Doku übernehmen.



Der Sender aus dem Hause Axel Springer setzt bei seinem Programm auf Dokumentationen und Reportagen. Der Zweitkanal von N24 startet am 17. September und zeigt als eine Art Timeshift-Sender dessen Programm ab jeweils 14.00 Uhr um eine Stunde zeitversetzt. Nur das Live-Programm am Vormittag sowie die News des Mutter-Senders werden durch weitere Formate aus den Bereichen Dokumentation und Reportage ersetzt.



Die deutsche mailbox erfasst mit ihrer speziell für TV-Sender konzipierten Softwarelösung fortan neben den Originaldaten auch jegliche Programmänderungen sowie programmbegleitende Bilddateien des Senders N24 Doku und bereitet diese für alle gängigen Datenformate (z. B. XML, StruPPI, TV Anytime) auf. Um den einzelnen Kunden, wie Datenverwertern und verschiedenen Plattformen, den bestmöglichen Service bieten zu können, werden die Programmdaten darüber hinaus von der dmb teilweise veredelt.



Dieser Dienst ermöglicht es N24 Doku, über den Versand sämtlicher Programminformationen an die deutsche mailbox, eine Vielzahl von Kabelnetz-Anbietern (u.a. Vodafone, Telekom, Unitymedia) und Satelliten-Providern (SES Astra), Set-Top-Boxen-Herstellern, Verlagen und Programmverwertern (EPG-Betreiber, Dienstleister, Online-Dienste) zu erreichen.



Mit diesem Erfolg unterstreicht die deutsche mailbox ihre Stellung als einer der kreativsten Anbieter von Programm- & Presse-Services sowie individuellen Software-Lösungen für Fernsehsender.



N24 (www.n24.de)



ist ein deutscher Free-TV-Sender, der seinen Programmschwerpunkt auf Nachrichten, aktuelles Zeitgeschehen sowie Dokumentationen und Reportagen legt. Der Informationssender ist Bestandteil der im September 2014 gegründeten WeltN24 GmbH, welche ein Unternehmen der Axel Springer SE ist. Die Marken der WELT-Gruppe und N24 wollen mit WeltN24 das größte multimediale Nachrichtenunternehmen für Qualitätsjournalismus schaffen. Am 17. September geht der Timeshift-Kanal N24 Doku auf Sendung, der das Programm von N24 ab jeweils 14.00 Uhr um eine Stunde zeitversetzt ausstrahlt – mit zwei Ausnahmen: Nachrichten-Sendungen sowie das Live-Programm des Mutter-Senders werden durch andere Formate aus dem Bereich Dokumentation ersetzt.









Über dmb GmbH deutsche mailbox

Die deutsche mailbox (deutschemailbox.de) ist einer der führenden Anbieter von hochwertigen Metadaten sowie redaktionell aufbereiteten Programminformationen für die Bereiche Fernsehen, Radio und VideoOnDemand (VoD). Der in Saarlouis (Saarland) sowie Mainaschaff (Bayern) ansässige Spezialdienstleister beliefert und berät seit mehr als 25 Jahren Fernsehsender, Verlagshäuser und Netzbetreiber in Deutschland und dem europäischen Ausland. Hierzu werden die Programm-Daten von über 800 TV- und Radio-Sendern erfasst und veredelt. Darüber hinaus agiert das Unternehmen auch als vielseitiger System- und Softwarepartner, der speziell auf die Kunden zugeschnittene, flexible Lösungen anbietet. In diesem Bereich hält die deutsche mailbox eine Vielzahl an Dienstleistungen für Fernsehmagazin-Verlage und TV-Sender bereit - von der Belieferung mit redaktionell aufbereiteten Programm- und Bilddaten über Redaktions- und Bilddatenbanksysteme bis hin zur Konzipierung, Erstellung und dem Betrieb individueller Sender-Presselounges. Seit 2012 positioniert sich die deutsche mailbox mit ihrem Partner rundy media GmbH (www.rundytv.de) als europaweit agierender Komplettanbieter für Fernsehprogramm-Lösungen.

