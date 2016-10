Breaking News für die deutsche mailbox

Die deutsche mailbox, einer der führenden europäischen Anbieter von Programminformationen (TV, Radio und VideoOnDemand), wird zukünftig die Datenerfassung und -verbreitung für den neuen Online-TV-Sender oe24.TV übernehmen.



Der Kanal startet am 26. September aus dem ÖSTERREICH-Newsroom in Wien und bietet 24 Stunden lang 7 Tage die Woche Live-Nachrichten - von Politik und Weltgeschehen über Sport, Chronik, Wetter und Verkehr bis hin zu Society und Lifestyle. Zusätzlich zu dem eigens produzierten Programm sendet oe24.TV dabei jeden Monat 40 Stunden Live-Berichte seines Kooperationspartners CNN. Als erster österreichischer Live-Nachrichten-Sender für das digitale Zeitalter ist oe24.TV sowohl linear via Kabel und Satellit als auch digital und OnDemand via Smartphone, Tablet und PC empfangbar.



Mit ihrer speziell für TV-Sender konzipierten Softwarelösung erfasst die deutsche mailbox ab sofort neben den Originaldaten auch jegliche Programmänderungen sowie programmbegleitende Bilddateien des Senders oe24.TV und bereitet diese für alle gängigen Datenformate (z. B. XML, StruPPI, TV Anytime) auf. Darüber hinaus werden die Programmdaten von der dmb teilweise veredelt, um den stetig steigenden Ansprüchen der einzelnen Plattformen und Datenanbieter gerecht zu werden.



Dieser Service ermöglicht es oe24.TV, über den Versand sämtlicher Programminformationen an die deutsche mailbox, eine Vielzahl von Kabelnetz-Anbietern (u.a. Vodafone, Telekom, Unitymedia) und Satelliten-Providern (SES Astra), Set-Top-Boxen-Herstellern, Verlagen und Programmverwertern (EPG-Betreiber, Dienstleister, Online-Dienste) zu erreichen.



Mit diesem Gewinn festigt die deutsche mailbox ihre Position als einer der kreativsten Provider von Programm- & Presse-Services sowie individuellen Software-Lösungen für Fernsehsender.



oe24.TV (www.oe24.tv)



ist ein östereichischer Online-TV-Sender, der seinen Programmschwerpunkt auf Nachrichten legt. Ab dem 26. September 2016 bietet dieser 7 Tage die Woche 24 Stunden Live-News. Dabei positioniert sich oe24.TV nicht als klassischer TV-Kanal: das Ziel ist es, modernes Online-Fernsehen zu machen, das die Zuschauer und User dort erreicht, wo sie sich gerade befinden - ob digital und on demand oder linear. Ein Teil des Programms soll mit User Generated Content oder Youtube-Videos bestritten werden. oe24-User können über Skype, Videotelefonie oder Videos in den Sender einsteigen und diesen mitgestalten. Mit CNN hat oe24.TV darüber hinaus den global stärksten News-Partner mit an Bord, der das Programm mit umfassenden Live-Berichten zu Breaking-News-Events weltweit ergänzt.

Über dmb GmbH deutsche mailbox

Die deutsche mailbox (deutschemailbox.de) ist einer der führenden Anbieter von hochwertigen Metadaten sowie redaktionell aufbereiteten Programminformationen für die Bereiche Fernsehen, Radio und VideoOnDemand (VoD). Der in Saarlouis (Saarland) sowie Mainaschaff (Bayern) ansässige Spezialdienstleister beliefert und berät seit mehr als 25 Jahren Fernsehsender, Verlagshäuser und Netzbetreiber in Deutschland und dem europäischen Ausland. Hierzu werden die Programm-Daten von über 800 TV- und Radio-Sendern erfasst und veredelt. Darüber hinaus agiert das Unternehmen auch als vielseitiger System- und Softwarepartner, der speziell auf die Kunden zugeschnittene, flexible Lösungen anbietet. In diesem Bereich hält die deutsche mailbox eine Vielzahl an Dienstleistungen für Fernsehmagazin-Verlage und TV-Sender bereit - von der Belieferung mit redaktionell aufbereiteten Programm- und Bilddaten über Redaktions- und Bilddatenbanksysteme bis hin zur Konzipierung, Erstellung und dem Betrieb individueller Sender-Presselounges. Seit 2012 positioniert sich die deutsche mailbox mit ihrem Partner rundy media GmbH (www.rundytv.de) als europaweit agierender Komplettanbieter für Fernsehprogramm-Lösungen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren