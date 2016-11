Karneval, Snodeo und Weinverkostung - Winter in Neuengland

Wenn der Schnee die herrlichen Landschaften wie in Watte hüllt und sich eine gemütliche Ruhe ausbreitet, erweisen sich die sechs Neuenglandstaaten im Nordosten der USA als perfektes Reiseziel. Neben klassischen Wintersportarten und romantischen Pferdeschlittenfahrten können Besucher vielerorts das weihnachtliche Lichtermeer bewundern, Santa Claus besuchen und Karneval im Winter feiern.



Massachusetts – ZooLights im Stone Zoo



Auch in diesem Jahr verzaubern die opulenten ZooLights erneut die Besucher des Stone Zoo in Stoneham. Bäume mit glitzernden Lichtern säumen die Wege dieses Wintertraumlands und versetzen jeden in eine heimelige und weihnachtliche Stimmung. Beim Betreten des Zoos warten Weißkopfseeadler, Luchse und Rentiere im Yukon Creek darauf, von den Gästen entdeckt zu werden. Und abends dürfen die Besucher Fotos mit den Schlittentieren des Weihnachtsmanns machen und den Mann mit dem Rauschebart in seinem Schloss besuchen. Die ZooLights finden vom 25. November 2016 – 1. Januar 2017 statt. www.zoonewengland.org/zoolights



Vermont – Stowe Winter Carnival



Der „Stowe Winter Carnival” ist ein unterhaltsames Winterfestival mit zahlreichen Events und verrückten Sportturnieren, darunter Schneevolleyball, Schneegolf, Kinderkarneval und Eisskulpturen formen. Hervorragende Unterkünfte, vielfältige Shoppingmöglichkeiten, preisgekrönte Restaurants und natürlich erstklassige Ski- und Snowboardmöglichkeiten warten auf die Besucher. Highlight ist das Broomball Turnier, bei dem auf spiegelglatter Eisfläche ein Ball mithilfe eines Schlägers ins gegnerische Tor befördert werden muss. Unter dem Motto StowOasis findet der 43. Winter Carnival in Stowe vom 14. – 18. Januar 2017 statt. www.stowewintercarnival.com



Connecticut – Weihnachtliche Fahrten mit dem Essex Steam Train



Im Winter wird es im Essex Steam Train weihnachtlich, denn dann werden Fahrten mit Santa Claus und zum Nordpol angeboten – besonders für Kinder ein aufregendes Erlebnis. Beim Santa Special dürfen sich die Kleinen in den festlich geschmückten Wagons auf Rudolf und seine Rentiere und auf ein Treffen mit Santa und Mrs. Claus freuen, die für jeden ein Geschenk dabei haben. Fahrten mit Santa Claus finden bis zum 28. Dezember an jedem Wochenende statt. Bis zum 29. Dezember verkehrt zudem täglich der Nordpol Express. Hier warten eine Musikaufführung von „The Night Before Christmas“, heiße Schokolade und Cookies auf die Fahrgäste. www.essexsteamtrain.com



Maine – Schnee, Schlittenfahrt und Snodeo



Von Skifahren und Snowboarden über Schneeschuhwanderungen bis hin zu rasanten Fahrten mit dem Hundeschlitten – in Maine kommen Wintersportfans voll auf ihre Kosten. Wer Neuenglands malerische Schneelandschaft auf romantischere Art und Weise kennenlernen möchte, sollte dies bei einer Fahrt mit dem Pferdeschlitten tun. Viel Spaß verspricht das Snodeo Event vom 19. – 21. Januar 2017 in Rangley mit Schneemobilrennen, Ausstellungen und einer Parade. Wer die verschneite Winterlandschaft aus der Vogelperspektive erleben möchte, kann auch einen Rundflug mit einem Kufenflugzeug buchen. www.rangeleysnowmobile.com



Rhode Island – Weihnachten in Newport



Kaum eine Stadt putzt sich zur Weihnachtszeit schöner heraus als Newport in Rhode Island. Der kleine malerische Hafen und die Anlegeplätze sind mit Lichtern erhellt und die schlossartigen Herrenhäuser sehen noch prächtiger aus als sonst, geschmückt mit Blattgold, glitzernden Kronleuchtern und Stechpalmenzweigen in den Eingangshallen. Vom 1. – 31. Dezember können Besucher während der 46. Christmas Celebration das Newport Nussknacker Ballett erleben, am Abend an einer Stadtführung durch das historische Viertel teilnehmen und in den Geschäften am Hafen und auf dem Weihnachtsmarkt schöne Geschenke für die Feiertage erstehen. www.christmasinnewport.org



New Hampshire – Wentworth by the Sea Winter Wine Festival



Vom 20. Januar – 26. Februar 2017 lockt das Winter Wine Festival Weinkenner- und liebhaber in das historische Grandhotel Wentworth by the Sea, das auf der malerischen Great Island of New Castle liegt und eines von drei Grandhotels in New Hampshire ist. Auf dem Festival werden erlesene Weine verkostet, Seminare von Winzern und Chefköchen abgehalten und beim Bubbles & Jazz Sunday Brunch Perlweine und eine große Auswahl exquisiter Speisen zu Jazzmusik serviert. www.winterwinefestival.com



Weitere Informationen zu Neuengland gibt es auf www.neuenglandusa.de.

