Schließen Bündnis für den Klimaschutz: Online-Druckerei viaprinto und ClimatePartner

Einen weiteren konsequenten Schritt zu mehr Nachhaltigkeit im Druckbetrieb geht die Online-Druckerei viaprinto. Ab sofort können Printprojekte klimaneutral gedruckt werden. Denn gemeinsam mit ClimatePartner, einem Anbieter für Klimaschutzmanagement von Unternehmen, unterstützt viaprinto ein Waldschutzprojekt im Inselstaat Papua Neuguinea.



viaprinto bietet Unternehmenskunden den klimaneutralen Druck ab jetzt als Service an. „Wir sind damit nicht nur ein wichtiger Partner für den Unternehmensbereich, der den Klimaschutz zum Teil seiner Geschäftsphilosophie zählt. Vielmehr sehen wir die Notwendigkeit, im Sinne nachfolgender Generationen unseren Beitrag zu liefern", erklärt viaprinto-Geschäftsführer Frank Morjan.



Beispielsweise das Herstellen und Trocknen von Holz und des Faserstoffs benötige viel Wärme. Es sei wichtig, sich dessen bewusst zu sein und die verbrauchsintensiven Werte im Blick zu haben, damit ein Ausgleich im Sinne der Umwelt auch funktionieren kann. „ClimatePartner bringt die Erfahrung und das Know-how dafür mit", erklärt Morjan die Kooperation. Mit einem Klick betreiben Unternehmen, die sich Flyer oder Broschüren bei viaprinto bestellen, Klimaschutz: Bei dem Großteil der Produkte kann sich der Kunde für einen klimaneutralen Druck mit Kohlendioxid-Ausgleich entscheiden, um die bei der Produktion verursachten Treibhausgasausstöße auszugleichen. Die dabei entstehenden zusätzlichen Kosten sind abhängig vom Gewicht des Druckauftrags: beispielsweise ergeben sich bei 1.000 Flyern zusätzliche Kosten von zwölf Cent. Davon wird ein Projekt zum Schutz des Regenwaldes in Papua Neuguinea unterstützt.



„Unternehmenskunden wird es durch viaprinto leichter gemacht, Klimaschutzanforderungen umzusetzen und das ganz transparent und nachhaltig", befürwortet Moritz Lehmkuhl, Geschäftsführer von ClimatePartner, die Zusammenarbeit. Denn die Unternehmenskunden erhielten zudem einen sichtbaren Beleg, eine Urkunde mit individueller ID-Nummer, zu jedem Druck.



Morjan: „Nachhaltigkeit und Verantwortung sind für viaprinto kein Neuland. So versuchen wir etwa, Fehlproduktionen zu vermeiden oder Lager- und Entsorgungskosten zu sparen. Da viaprinto schon ab einem Exemplar druckt, können auch Überproduktionen vermieden werden." Darüber hinaus versende viaprinto mit einzelnen Partnern in der Logistik kohlendioxidneutral.



Weitere Informationen: www.viaprinto.de

Über viaprinto / CEWE Stiftung & Co. KGaA

viaprinto, eine Marke der CEWE Stiftung & Co. KGaA, ist eine innovative und zukunftsorientierte Online-Druckerei. Ziel des Unternehmens ist es, Business-Kunden durch professionellen Druck erfolgreich zur Seite zu stehen. Wirkungszentrale für den Druck-auftrag ist dabei die Website www.viaprinto.de. Seit Oktober 2016 kooperiert die Online-Druckerei mit dem Klimaschutzdienstleister "ClimatePartner", um ausgestoßene Treibhaus-gase zu kompensieren und ein Regenwaldschutzgebiet in Papua Neuguinea zu schützen.



Über CEWE: Der Foto- und Online-Druckservice CEWE ist mit 12 hoch technisierten Produk-tionsstandorten und ca. 3.200 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2015 rund 2,2 Milliarden Fotos und über 6 Millio-nen CEWE FOTOBÜCHER und Fotogeschenke an rund 25.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von -554,2 Mio. Euro. CEWE setzt in der Fotobranche durch In-novationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. Im neuen Geschäftsfeld Online Druck werden Werbedrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, Saxoprint und viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wur-de CEWE 1993 von Hubert Rothärmel als Aktiengesellschaft an die Börse gebracht. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet.

