Neuprodukt von Dinkelacker: "Dinkelacker Hell" bietet Genuss in der Bügelflasche

Der große Osterbrunch oder die lange Kaffeetafel bieten Platz für alle unsere Lieben – von alt bis jung. Was liegt da näher, als Tisch und Haus...

23.01.2017 , Essen & Trinken, Hotel Krauthof

Am 14. Februar ist Valentinstag und so ein Tag beginnt im besten Fall mit einem üppigen Frühstück im Bett, auch wenn er in diesem Jahr auf einen...