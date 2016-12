Verschenke Kindern Zeit mit Pferden

Weihnachten steht vor der Tür.



Nicht jeder kann sich Wünsche erfüllen oder seine Liebsten beschenken...



Es gibt viele kleine Mädchen oder Jungen die Pferde lieben und gerne reiten lernen würden, es aber aus finanziellen Gründen nicht können.



Deshalb verlose bzw. schenke ich einem Jungen oder Mädchen (in Begleitung eines Erziehungsberechtigten) einen Tag rund ums Pferd. Vom Streicheln, Putzen, Satteln bis zum geführten Reiten.



Der Gewinn wird zwischen Weihnachten und Neujahr eingelöst. Ihr müsst mir nur bitte bis spätestens 23.12.2016 per Mail eure Bewerbung senden, in der Ihr mitteilt warum gerade dieses Kind den Tag verdient hat... und mit Altersangabe des Kindes. (5 bis 12 Jahre)









