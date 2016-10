Die Besten der Besten: International Business Awards werden in Rom verliehen

Alle Blicke der internationalen Wirtschaftswelt richten sich am 21. Oktober 2016 auf Rom: Denn dann verleihen die Stevie Awards im Rome Cavalieri Waldorf-Astoria Hotel die Preise für die Sieger der 13. International Business Awards.



Zahlreiche Top-Manager aus der ganzen Welt werden vor Ort sein, wenn am 21. Oktober 2016 die 13. International Business Awards (IBA) verliehen werden. Hier treffen sich die Stevie Awards Gewinner zur feierlichen und exklusiven Gala im Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel in Rom, um ihre Trophäen und Medaillen entgegenzunehmen. Michael Gallagher, Gründer und Präsident der Stevie Awards, wird die Preise persönlich überreichen.



Unter den Gewinnern des begehrten Wirtschaftspreises befinden sich zahlreiche Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich gegen die weltweite Konkurrenz durchgesetzt haben.



Als "Grand Stevie Award Winner" darf sich die Deutsche Post DHL geehrt wissen, die diesen Preis als "Most Honored Organization of the year" erhält.



Die meisten Gold Stevies erhält die Qonsilus GmbH aus Mainz. Das Softwarehaus für Medizinprodukte gewinnt gleich dreimal Gold für sein innovatives Software-Produkt und zwar in den Kategorien "Best New Product or Service of the Year - Health & Pharmaceuticals - Products & Services", "Best New Product or Service of the Year - Software - Business or Competitive Intelligence Solution" und auch "Best New Product or Service of the Year - Software - Other".



Mit Gold wird auch die inspiria event service GmbH ausgezeichnet. Das Salzburger Unternehmen gewinnt in der Kategorie "Live Events" für das "Best Association Event or Meeting" und in der Kategorie "Videos" im Bereich "Events & Webcasts" jeweils Gold.



Silber erhalten in diesem Jahr die Daimler AG für den "Best Annual Report - Online/Electronic" und die Optivo GmbH aus Berlin für das "Best New Product or Service of the Year - Software - Cloud Platform".



Zu den Bronze-Gewinnern aus Deutschland gehören Bertelsmann SE & Co. KGaA aus Gütersloh, ZIEHL-ABEGG SE aus Kanzelsau, die promio.net GmbH aus Bonn und RheinBrücke IT Consulting aus Köln. Petri Selvan, Managing Partner, Geschäftsführer und Gründer der RheinBrücke IT Consulting darf sich über einen Bronze Stevie als "Maverick of the Year - Computer Services, Software and Telecommunications" freuen.



RheinBrücke IT Consulting erhält zudem den "People's Choice Stevie Awards for Favorite Companies" im Bereich "Computer Services".



Und auch zwei Unternehmen aus der Schweiz sind unter den Bronze Siegern: MY JET aus Genf und DHL Express aus Muttenz. Aus Österreich wird die OMV Group mit Sitz in Wien für ihr "Women's Empowerment Program" mit dem Bronze Stevie in der Kategorie "Corporate Social Responsibility Program of the Year - in Asia, Australia and New Zealand" ausgezeichnet.



Die diesjährigen Gold, Silber und Bronze Gewinner setzten sich gegen mehr als 3.800 Bewerbungen von Unternehmen und Personen aus über 60 Nationen durch.



Teilnahmeberechtigt bei den International Business Awards waren alle Unternehmen weltweit.



Bewerben konnten sie sich in einer großen Vielfalt an Kategorien, unter anderem den Management Awards, den Company of the Year Awards, den Marketing Awards, den Public Relations Awards, den Customer Service Awards, den Human Resources Awards, den New Product Awards, den IT Awards und den Website Awards.



Über 200 Führungskräfte weltweit saßen in der Jury und bewerteten mit strengen Kriterien die Bewerbungen, um die internationalen Stevie Gewinner zu ermitteln.



Mit den meisten Gold Stevies triumphiert in diesem Jahr die Werbeagentur HS Ad aus Süd- Korea, die gleich 13 mal Gold in verschiedenen Kategorien gewinnt. MSLGROUP worldwide folgt mit insgesamt acht Gold Stevies, Dubai Statistics Center, Telkom Indonesia und Weber Shandwick worldwide mit je sieben.



"Die Qualität der Bewerbungen in diesem Jahr ist einfach herausragend," erklärt Michael Gallagher. "Ich freue mich sehr darauf viele der Gewinner in Rom im Rahmen einer großarigen Awards Gala persönlich kennenzulernen," so Gallagher weiter.



Eine Übersicht über alle Gewinner finden Sie nach Kategorien sortiert unter http://stevieawards.com/iba/2016-stevie-award-winners.

Über Die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden im Rahmen von sieben Programmen verliehen: Die American Business Awards, die German Stevie Awards, die International Business Awards, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Sales & Customer Service, die Stevie Awards for Great Employers und die Asia-Pacific Stevie Awards. Jedes Jahr reichen Unternehmen aus mehr als 60 Nationen mehr als 10.000 Bewerbungen bei den Stevie Awards ein. Mit der Auszeichnung von Organisationen jeder Art und Größe und den Menschen dahinter, würdigen die Stevie Awards weltweit herausragende Leistungen am Arbeitsplatz. Erfahren Sie mehr über die Stevie Awards unter http://www.StevieAwards.com und folgen Sie und auf Twitter unter @TheStevieAwards.

