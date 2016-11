Armin Brun quitte PostFinance

Armin Brun, suppléant du président de la direction de PostFinance SA et responsable Marketing, rejoindra au 1er janvier 2017 le groupe Poste, où il assurera la direction du projet de mise en oeuvre du nouveau modèle de gestion au sein des unités de gestion Personnel, Finances et Communication. Kurt Fuchs, responsable Finances chez PostFinance, lui succède au poste de suppléant du président de la direction.



Après quinze années de réussite chez PostFinance, Armin Brun, suppléant du président de la direction de PostFinance SA et responsable Marketing, quitte le prestataire de services financiers pour rejoindre le groupe Poste. Il y assumera la direction du projet de mise en oeuvre du nouveau modèle de gestion au sein des unités de gestion Personnel, Finances et Communication, et sera à ce titre directement subordonné à la directrice générale Susanne Ruoff.



Du fait de son engagement pendant de longues années auprès de PostFinance, Armin Brun a joué un rôle décisif dans le développement positif de l’établissement financier. C’est sous son égide que PostFinance, qui compte aujourd’hui quelque 3 millions de clients, est devenue leader de l’innovation numérique dans le secteur bancaire suisse. E-finance, l’un des principaux portails financiers de Suisse, a vu le jour durant les années d'activité d’Armin Brun chez PostFinance. Ce Lucernois de 51 ans a également su défendre les intérêts de PostFinance au sein de différentes instances, notamment en tant que membre du Conseil d’administration de SIX Interbank Clearing SA et de Bern Arena Stadion AG, ou encore en qualité de membre du Swiss Payment Council. Sa succession à ces postes sera réglée au cours des prochaines semaines. «Au nom de la direction ainsi que de toutes les collaboratrices et de tous les collaborateurs, je tiens à remercier Armin Brun dès aujourd’hui pour l'engagement remarquable dont il a fait preuve au service de PostFinance. Au cours des dernières années exigeantes qu’il a passées à mes côtés en qualité de suppléant, il a apporté une contribution déterminante au développement qui a conduit PostFinance à devenir un établissement financier de premier plan en Suisse», souligne Hansruedi Köng, président de la direction de PostFinance, en hommage au travail accompli par Armin Brun jusqu’à son départ.



Kurt Fuchs, responsable Finances, devient le nouveau suppléant du président de la direction de PostFinance SA. Agé de 54 ans et originaire de l’Oberland bernois, il est membre de la direction de PostFinance depuis cinq ans. Titulaire d'un diplôme fédéral d’expert en économie bancaire, Kurt Fuchs a suivi un Advanced Executive Programm au Swiss Finance Institute. Nicole Walker, actuelle suppléante d’Armin Brun, prendra les rênes de l’unité Marketing.

