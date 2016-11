Armin Brun lascia PostFinance

Il 1o gennaio 2017 Armin Brun, vicepresidente della direzione di PostFinance e responsabile Marketing, passerà al gruppo Posta, dove assumerà la direzione di progetto per l’attuazione del nuovo modello di gestione destinato alle unità di gestione Personale, Finanze e Comunicazione. Kurt Fuchs, responsabile Finanze presso PostFinance, sostituirà Brun come vicepresidente della direzione.



Dopo 15 anni di proficua attività, Armin Brun lascia la posizione di vicepresidente della direzione di PostFinance e di responsabile Marketing presso l’operatore finanziario per passare al gruppo Posta. Qui condurrà il progetto per il trasferimento del modello di gestione per le unità di gestione Personale, Finanze e Comunicazione e dove ricoprirà una posizione direttamente subordinata a quella della direttrice generale Susanne Ruoff.



Grazie al suo impegno pluriennale, Armin Brun ha contribuito in modo determinante allo sviluppo positivo di PostFinance. Sotto la sua egida PostFinance, che oggi conta circa tre milioni di clienti, si è affermata come leader dell’innovazione nel settore bancario svizzero. Fra le altre cose, Brun ha tenuto a battesimo e-finance, uno dei principali portali finanziari a livello svizzero. Inoltre, il 51enne di Lucerna ha rappresentato gli interessi di PostFinance anche in seno a diversi organi, ad esempio in veste di membro del Consiglio di amministrazione della SIX Interbank Clearing SA, della Bern Arena Stadion AG o in veste di membro dello Swiss Payment Council. Maggiori informazioni riguardo alle persone che subentreranno in queste posizioni verranno fornite nel corso delle prossime settimane. «Colgo l’occasione per ringraziare Armin Brun già oggi a nome della direzione e di tutti i collaboratori per il grande impegno dimostrato a favore di PostFinance. In veste di mio sostituto, in questi ultimi anni ambiziosi Brun ha contribuito in modo determinante a trasformare PostFinance in un istituto finanziario svizzero di primo piano», afferma Hansruedi Köng, CEO di PostFinance, rendendo omaggio alla partenza di Brun.



Ad assumere la posizione di vicepresidente della direzione di PostFinance sarà Kurt Fuchs, responsabile Finanze. Il 54enne dell’Oberland bernese fa parte della direzione di PostFinance da cinque anni. Fuchs è titolare del dipl. fed. di specialista bancario e ha concluso un programma Advanced Executive presso lo Swiss Finance Institute. A subentrare a Brun nella direzione Marketing sarà Nicole Walker, finora sua sostituta.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren