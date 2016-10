Ergonomie am Arbeitsplatz: Eine Win-Win-Situation

Viele Arbeitnehmer verbringen einen Großteil ihres Berufslebens im Büro - einen Großteil ihres Bürolebens im Sitzen. Im Laufe ihrer Berufsjahre summieren Büro- und Verwaltungsangestellte bis zu 80.000 Stunden, die sie auf Stühlen und Bänken verbringen. Für den Körper bleibt das nicht folgenlos: Rückenschmerzen gehören nunmehr zu den am meisten verbreiteten Volksleiden – sie sind einer der häufigsten Gründe für Arztbesuche und vorzeitigen Ruhestand. Bis zu einem Drittel aller Fehlzeiten von Arbeitnehmern sind auf Erkrankungen des Muskel- oder Skelettapparats zurückzuführen. Zumeist handelt es sich dabei um Leiden, die als Folge von langem Sitzen und körperlicher Inaktivität auftreten. Eine unbequeme Entwicklung, nicht nur für erkrankte Büroangestellte – für die Arbeitgeberseite ist der Ausfall eines jeden Arbeitnehmers mit Kosten verbunden. Diese zusätzlichen Ausgaben lassen sich reduzieren: nach den Lehren der Ergonomie.



Gesund durch dynamisches Stehen



„Setzen Sie sich!" - „Danke, ich stehe lieber." – Ein solcher Dialog würde gemeinhin als unhöflich empfunden. Dabei kann dynamisches Stehen tatsächlich das Risiko Beschwerden der Muskeln, Knochen oder des Herz-Kreislauf-Systems zu erleiden, reduzieren. Regelmäßige Bewegung ist für Arbeitnehmer in einem Büroumfeld nicht immer möglich. Eine ergonomische Möbelausstattung kann hier positive Effekte von nachhaltigem Wert erzielen. Die Mitgliedsunternehmen der Österreichischen Möbelindustrie haben deshalb eine Vielzahl an Büromöbellösungen entwickelt, die diesen Erkenntnissen Rechnung tragen. Flexible Einrichtungskonzepte oder multifunktionale Schreibtische- und Stühle steigern nachweislich das körperliche und geistige Wohlbefinden von Arbeitnehmern. Mit zunehmender Konzentrations- und Leistungsfähigkeit verbessert sich nicht zuletzt auch die Motivation der Mitarbeiter. Das hat einen positiven Einfluss auf die Leistungsdauer und das Pensum der zu erledigenden Tätigkeiten. Außerdem lassen sich Fehlzeiten, resultierend aus Bewegungsmangel, signifikant reduzieren.



Flexible Büromöbel für flexibles Arbeiten



Moderne Büromöbellösungen regen die Steh- und Sitz-Dynamik an – Mitarbeiter werden am Arbeitsplatz dazu animiert, zwischen Stehen, Sitzen und Bewegen zu variieren. Dabei wird die Arbeit(-shaltung) gezielt unterbrochen, um Aufgaben im Stehen zu erledigen oder Bewegungseinheiten einfließen zu lassen. Mit positiven Auswirkungen: Die Durchblutung wird angeregt, der Kreislauf kommt in Schwung, Leistungstiefs lassen sich durch bewusste Be- und Entlastung der Muskulatur bekämpfen. Von einzelnen Mitgliedsunternehmen der Österreichischen Möbelindustrie werden verschiedene Büromöbeltypen angeboten, die nach den Gesetzen der Ergonomie entwickelt wurden: elektrische Steh-Sitz-Tische, der Gasfeder Steh-Sitz-Tisch, das freistehende und das integrierte Stehpult. Was alle Büromöbelinnovationen eint, ist ihre zentrale Funktion: Das Möbelstück passt sich dem Menschen an – und nicht anders herum. Ergonomische Büromöbel lassen sich auf die individuelle Körpergröße des jeweiligen Nutzers einstellen, damit entsprechen sie stets den Anforderungen, die an sie gestellt werden und unterstützen ein körperlich-dynamisches Arbeiten. Aber auch im Stehen kann man einiges falsch machen – es sollte darauf geachtet werden, dass die Schultern nicht angespannt sind und die Unterarme locker auf dem Tisch aufliegen. Der Winkel zwischen Ober- und Unterarm sollte 90° betragen und auch für das stehende Arbeiten gilt – Stillstand schadet Körper und Geist. Deshalb sollte man sich auch im Stehen immer ein wenig bewegen. Ergonomische Büromöbel tragen effektiv zum Wohlbefinden der Arbeitnehmer bei und beugen vielen Erkrankungen vor. Sie allein machen aber noch nicht den Unterschied: Es liegt an jedem einzelnen, etwas Gutes für sich zu tun, denn für monotone Tätigkeiten im Sitzen ist der menschliche Körper schlicht und ergreifend nicht geschaffen.

