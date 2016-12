Ihr Kuscheltier für ein Kinderlachen - eine Vorweihnachts-Aktion von der "DER PENZ & Friends" - die neue welle MorgenShow

150 Kuscheltiere wollte die neue welle für das Projekt „Kinderlachen e.V." sammeln.



„Dank der unglaublichen Resonanz unserer Hörer sind es jetzt aber 2999 Kuscheltiere geworden". freut sich Karsten Penz aus der MorgenShow.



Alles fing an mit einer kleinen Frage der Moderatorin Vanja. Sie überlegte, wo sie ihr altes Kuscheltier hinbringen könnte. Einfach wegwerfen wollte sie es nicht - und damit kam eine großartige Aktion ins Rollen. Christian Vosseler von „Kinderlachen e.V." meldete sich bei „DER PENZ & Friends". Er betreut mit seinem Projekt 150 Kinder in Deutschland, die sich in der Vorweihnachtszeit über ein Kuscheltier riesig freuen würden.



„Es ist unglaublich, was in unserer Region rund um die Aktion 'Kuscheltier' passiert ist. Familien räumten extra Ihre Dachböden auf, Kinder riefen uns an um eins ihrer geliebten Kuscheltiere zu spenden und ganze Schulen und Dörfer aus der Region haben eigene kreative Sammelaktionen ins Leben gerufen. Wir sind überwältigt von dieser Hilfsbereitschaft und sehr stolz solche Hörer zu haben", so Vanja aus der MorgenShow.



Auch in den Rathäusern ging das Sammelfieber los: ob Cathrin Wöhrle, Bürgermeisterin aus Zaisenhausen, ihre Kollegin Katrin Buhrke in Forbach, Bürgermeister Reinhold Gsell aus Forst oder Christiane Staab, Rathauschefin in Walldorf – alle wollten etwas Gutes für die Kinder tun.



Kistenweise kamen die Spenden in der Philipp-Reis-Straße an.



Den großen Höhepunkt erreichte die Aktion allerdings am 25. November: acht Stunden begrüßte das neue welle-Team in Karlsruhe, Freudenstadt und Nagold großzügige Spender und freute sich über deren Kuscheltiere. Im Minutentakt klingelte es an der Tür, bis auch das letzte Plüschtier bei uns angekommen war. Mit dieser für viele kleinen Geste zaubert die neue welle gemeinsam mit den Hörern bedürftigen Kindern in Deutschland, Uganda, Griechenland & auch den Philippinen ein Strahlen ins Gesicht.



Sehen Sie hier die Highlights des Aktionstages im Video:



https://www.youtube.com/watch?v=Jfy0jTvagZw

