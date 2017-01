Familienunternehmer zur SPD-Kanzlerkandidatur

Die SPD sortiert sich neu. Lutz Goebel, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER, bedauert sehr, dass sich Gabriel zurückzieht. Er habe ihn als sehr kompetenten Wirtschaftsminister kennengelernt.



Mit Blick auf den SPD-Kandidaten und die neue Wirtschaftsministerin sagt Lutz Goebel: „Mit einem Kanzlerkandidaten Schulz hoffen wir auf einen klugen Ideenwettbewerb zur Neugeburt der EU. Beide, Bundeskanzlerin Merkel und Schulz, sollten dafür den Anstoß geben, um die EU wieder handlungsfähig zu machen.“



„Die designierte Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries ist bislang in der Wirtschaftspolitik nicht aufgefallen. Wir wünschen ihr viel Erfolg im neuen Amt und hoffen auf eine starke Stimme für den Freihandel“, so Goebel.

