DIE JUNGEN UNTERNEHMER: Großer Vertrauensbeweis für Hubertus Porschen

Der Kölner Unternehmer Dr. Hubertus Porschen führt DIE JUNGEN UNTERNEHMER ein weiteres Jahr als Bundesvorsitzender. Bei der Mitgliederversammlung des Wirtschaftsverbands in Dortmund wurde der 34-Jährige mit 98,6 Prozent als Verbandschef wiedergewählt. Für Porschen ist es die zweite Amtszeit.



In seiner Rede betonte er die Notwendigkeit, dass sich junge Menschen aktiv in politische Debatten einschalten und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen: „Die junge Generation braucht eine starke Lobby. Die bisherige Generationenbilanz der Großen Koalition fällt verheerend aus: das milliardenschwere Rentenpaket, der viel zu langsame Breitbandausbau, große Bürokratiehürden für Innovation und die Ungewissheit über die Zukunft der EU sind einige Beispiele. Jetzt ist wichtig, dass Deutschland nicht den digitalen Anschluss verpasst und der Staat effizienter wird. Die Modernisierung der Verwaltung werden wir immer wieder einfordern“, kündigte er an.



Beim Thema Existenzgründer sieht Porschen großes Potenzial, aber auch politischen Handlungsbedarf: „Die Firmengründungen in Deutschland haben einen historischen Tiefstand erreicht. Längst überfällig ist daher, die bürokratischen Hürden für Gründer abzubauen und die Rahmenbedingungen für die Gründungsfinanzierung zu verbessern.“



„Neben besseren politischen Rahmenbedingungen benötigen wir aber auch ein gesellschaftliches Umdenken hin zu einem differenzierten Denken und endlich wieder mehr Mut zum Risiko“, betonte Porschen. „Deutschland fehlt eine Kultur, die ein Scheitern nicht verurteilt sondern Menschen ermutigt, ein eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen. Schon in der Schule sollten Jugendliche zu mehr Kreativität und mutigen Entscheidungen motiviert werden sowie wirtschaftliche Zusammenhänge lernen.“



Der Volkswirt Dr. Hubertus Porschen (34) ist Geschäftsführer des Social-Media Unternehmens App-Arena GmbH in Köln. Im Alter von 23 Jahren hat Hubertus Porschen bereits sein erstes Unternehmen im IT-Bereich gegründet. Porschen ist seit September 2015 Bundesvorsitzender des Wirtschaftsverbands DIE JUNGEN UNTERNEHMER.

Über DIE JUNGEN UNTERNEHMER - BJU

DIE JUNGEN UNTERNEHMER sind das Forum für junge Familien- und Eigentümerunternehmer bis 40 Jahre. Unter dem Motto Freiheit, Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung bezieht der Verband klar Stellung für eine wettbewerbsorientierte und soziale Marktwirtschaft sowie gegen überflüssige Staatseingriffe. Die Verbandsmitglieder sind Inhaber oder Gesellschafter eines Unternehmens.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren