Adler mit Verletzungsproblemen

Hinter den Adlern liegt ein Spiel zum Vergessen. Nicht nur, weil sie den Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg mit 1:5 unterlagen. Nein, sie verloren mit Mathieu Carle, Carlo Colaiacovo, Aaron Johnson und David Wolf gleich vier wichtige Stammkräfte, die allesamt nach Mannheim zurückgekehrt sind, um sich medizinischen Untersuchung zu unterziehen.



Wie sich nun herausstellte, hatten die Adler Glück im Unglück. Verteidiger Carle erlitt nach einem harten Check eine leichte Oberkörperverletzung, wird aber bei optimalem Heilungsverlauf am kommenden Donnerstag ins Mannschaftstraining zurückkehren. Somit könnte der 29-Jährige pünktlich zum Winter Game am 07. Januar 2017 wieder fit sein.



Auch bei Colaiacovo und Wolf stehen die Chancen gut, dass sie beim Eishockey-Highlight der Saison dabei sein können. Der Italo-Kanadier zog sich eine leichte Unterkörperverletzung zu, Wolf plagt eine Oberkörperverletzung.



Ein paar Tage früher zurückkehren wird Johnson. Der 33-jährige Kanadier verletzte sich zwar in Nürnberg am Oberkörper, die Teamärzte gehen jedoch davon aus, dass er im ersten Heimspiel des neuen Jahres gegen die Grizzlys Wolfsburg wieder einsatzfähig ist.



Verzichten müssen die Adler in Straubing auch weiterhin auf den angeschlagenen Dennis Endras. Für ihn steht erneut Youri Ziffzer im Tor.

