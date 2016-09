DIC Asset AG erweitert Führungsebene

• Achim Gräfen neuer zweiter Geschäftsführer für Fondsbereich der DIC Asset

• Andre Zahlten neuer Head of Corporate Communications and Marketing

• Rutger Kaeding folgt Markus Schürmann als Head of Corporate Finance nach

• Judith Kederer ersetzt Birgit Rüdiger als Head of Human Resources



Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4) erweitert im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie die Führungsebene. Dabei werden zwei neue Positionen geschaffen. Achim Gräfen (50) wird zum 1. Oktober 2016 Geschäftsführer der DIC Fund Balance GmbH, die als Tochtergesellschaft der DIC Asset das operative Fondsgeschäft verantwortet. Andre Zahlten (38) wird ebenfalls ab dem 1. Oktober 2016 als Head of Corporate Communications and Marketing bei der DIC Asset tätig sein. Neu besetzt werden zudem die Stellen Head of Corporate Finance mit Rutger Kaeding (40) und Head of Human Resources mit Judith Kederer (43).



Gräfen teilt sich die Geschäftsführung des Fondsbereichs mit Ralph Andermann, der im April dieses Jahres die neu geschaffene Position angetreten hat. Gräfen und Andermann berichten direkt an den Vorstandsvorsitzenden der DIC Asset, Aydin Karaduman. „Mit Achim Gräfen haben wir einen versierten Immobilienfondsexperten gewinnen können, der über langjährige Erfahrung in leitenden Positionen verfügt“, sagt Karaduman. Gräfen ist seit 20 Jahren im Bereich von Immobilieninvestments tätig. Zehn Jahre verantwortete er bei der AXA Investment Managers Deutschland GmbH das Drittkundengeschäft für Immobilienfonds. Zuletzt war er Geschäftsführer der RealSecur GmbH, einer Capital Markets Gesellschaft im Unternehmensverbund der 6B47 Real Estate Investors AG. In seiner bisherigen beruflichen Laufbahn im gewerblichen Immobilienbereich hat Gräfen ein Anlagevolumen von über sechs Milliarden Euro aufgebaut und betreut.



Zahlten war seit 2006 ebenfalls als Head of Corporate Communications and Marketing bei der Bilfinger Real Estate GmbH tätig. Der studierte Medienökonom wird neben der internen Kommunikation die gesamte Außendarstellung und Markenentwicklung der DIC Asset verantworten. „Andre Zahlten verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung als Kommunikationsexperte in leitender Position. In dieser Zeit hat er eine der stärksten immobilienwirtschaftlichen Marken Deutschlands maßgeblich mit aufgebaut. Wir freuen uns, dass seine fachliche Expertise uns künftig bei der Weiterentwicklung und Umsetzung unserer Kommunikationsstrategie zugutekommen wird“, sagt Karaduman.



Kaeding wird als Head of Corporate Finance Markus Schürmann nachfolgen. Der gebürtige Niederländer war zuvor neun Jahre lang bei Barclays in Frankfurt als Director Real Estate tätig. Der Aufgabenbereich von Kaeding umfasste das gesamte Akquisitions- und Beratungsspektrum der Fremdfinanzierung, die Entwicklung von Kapitalmarktprodukten sowie komplexe Refinanzierungsthemen. In seiner Zeit bei Barclays betreute er ein großes Mandantennetzwerk aus institutionellen Immobilieninvestoren. Vor seiner Zeit bei Barclays war Kaeding im Finanzierungsbereich von Lone Star/Hudson Advisors in Frankfurt tätig. Kaeding studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Maastricht und schloss das Studium mit einem Master in Economics ab.



Kederer wird Anfang Oktober als Head of Human Resources bei der DIC Asset beginnen und Birgit Rüdiger ersetzen, die künftig für die German Estate Group AG (GEG) arbeiten wird. Die gebürtige Frankfurterin war zuvor bei Capco, einer internationalen Unternehmensberatung für Banken und Finanzdienstleister, für die Personalleitung in Deutschland, Europa und APAC (Asien-Pazifik) verantwortlich. Zuvor war Kederer 16 Jahre beim Beratungsunternehmen Accenture in mehreren leitenden Positionen tätig und verantwortete dort unter anderem mehrere Jahre den Bereich Recruiting für Deutschland, Österreich und die Schweiz.



„Wir freuen uns, dass Achim Gräfen, Andre Zahlten, Rutger Kaeding und Judith Kederer mit ihrem Know-How unser Team künftig verstärken werden“, kommentiert Karaduman. „Herr Kaeding und Frau Kederer werden dabei die erfolgreiche Arbeit von Markus Schürmann und Birgit Rüdiger fortsetzen, denen ich für ihre ausgezeichnete Leistung danke und für ihren weiteren Lebensweg alles Gute wünsche.“

Über die DIC Asset AG

Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Die Investitionsstrategie der DIC Asset AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten, ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf 210 Objekte mit einem Marktwert von 3,2 Mrd. EUR. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das "Commercial Portfolio" (1,7 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment "Co-Investments" (1,5 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen (anteilig 1,2 Mrd. Euro), Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams an sechs Standorten an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

