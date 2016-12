Dialog bietet Top-Berufsunfähigkeitsversicherung

Die Dialog Lebensversicherungs-AG gehört zu den Top-Anbietern von Berufsunfähigkeitsversicherungen. Im jetzt veröffentlichten Rating des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) belegte der Spezialversicherer für biometrische Risiken der Generali in Deutschland mit seinem klassischen Tarif SBU-professional einen hervorragenden fünften Rang und erhielt die Gesamtnote „Sehr gut“.



Insgesamt wurden bei dem IVFP-Rating 38 Tarife von 37 Anbietern getestet. Anhand von 85 Kriterien wurde die Qualität der angebotenen selbständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen in den Bereichen Unternehmensqualität, Preis/Leistung, Flexibilität und Transparenz untersucht, wobei die einzelnen Bereiche ihrer Bedeutung entsprechend für die Berechnung der Gesamtnote unterschiedlich gewichtet wurden. Mit 50% Gewichtung lag das Hauptaugenmerk auf dem Teilbereich Preis/Leistung. Hier konnte die Dialog mit der Spitzennote „5 Sterne“ besonders stark punkten.



Michael Stille, Vorstandsvorsitzender der Dialog Lebensversicherung, zeigte sich über das Top-Resultat sehr erfreut: „Als renommiertes Institut hat nun auch das IVFP bewiesen, dass unsere Berufsunfähigkeitsversicherung zu den besten am Markt gehört. Als Spezialist für biometrische Risiken wissen wir, wie wichtig die Absicherung gegen den Verlust der Arbeitskraft ist und bieten entsprechend bedarfsgerechte Produkte an. Für den Makler ist vor allem das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig. Das bedeutet: hochwertiger Schutz zu bezahlbaren Prämien.“

Dialog Lebensversicherung

Die Dialog Lebensversicherungs-AG ist d e r Spezialversicherer für biometrische Risiken. Die Hauptproduktplattformen sind Risikolebensversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen, und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen. Von den führenden Analysehäusern werden die Produkte immer wieder mit Bestnoten ausgezeichnet. Als Maklerversicherer zählt das Unternehmen zu den größten Risikolebensversicherern am deutschen und österreichischen Markt, bei Umfragen wird es regelmäßig auf einen der vordersten Plätze als wichtigster Geschäftspartner gesetzt. Die Dialog gehört zur internationalen Generali Group. Mit rund 17,8 Milliarden Euro Beitragseinnahmen und mehr als 13,5 Millionen Kunden ist die Generali der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt.

