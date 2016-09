Erinnerung: Tafel der Vielfalt - 30. September 2016

Auf Einladung der Präsidenten von Caritas und Diakonie, Peter Neher und Ulrich Lilie, werden an der "Tafel der Vielfalt" am Freitag, 30. September 2016, um 13 Uhr auf dem Washingtonplatz in Berlin geladene Gäste, Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer und Mitarbeitende Platz nehmen, um ein Zeichen für eine weltoffene Gesellschaft und ein gelingendes Zusammenleben der Verschiedenen zu setzen. Die Tischrede wird Bundestagspräsident Norbert Lammert halten.



Gemeinsam mit dem Bundestagspräsidenten möchten die Präsidenten von Diakonie und Caritas denen danken, die sich für Integration und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft einsetzen. Die "Tafel der Vielfalt" findet am Tag des Flüchtlings innerhalb der bundesweiten "Interkulturellen Woche" statt, die 2016 unter dem Motto "Vielfalt. Das Beste gegen Einfalt" steht.



Bitte beachten Sie, dass an dieser Veranstaltung nur geladene Gäste teilnehmen können.



Caritas und Diakonie Deutschland verschicken diese Einladung gemeinsam.

Über Diakonie Deutschland

Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband ist der Dachverband der Diakonischen Werke der evangelischen Landes- und Freikirchen sowie der Fachverbände der verschiedensten Arbeitsfelder. Zur Diakonie gehören etwa 30.000 stationäre und ambulante Dienste wie Pflegeheime, Krankenhäuser, Kitas, Beratungsstellen und Sozialstationen mit 470.000 Mitarbeitenden und etwa 700.000 freiwillig Engagierten.



Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband ist wie Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst Teil des neuen Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung.



