Zentrale Veranstaltung zum Weltdiabetestag am 20. November in Berlin: Workshops zu Diabetes und Walken mit "Waldi" Hartmann

Rund um den Weltdiabetestag am 14. November finden traditionell weltweit Informationsveranstaltungen über die chronische Stoffwechselerkrankung Diabetes mellitus statt. Wie jedes Jahr organisiert diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe gemeinsam mit der Selbsthilfeorganisation Deutsche Diabetes-Hilfe – Menschen mit Diabetes (DDH-M) unter der Schirmherrschaft des Bundesgesundheitsministeriums die zentrale Veranstaltung in Deutschland unter dem Motto „Diabetes – besser managen, besser leben!“. Sie findet in diesem Jahr eine Woche nach dem eigentlichen Gedenktag statt, am Sonntag, dem 20. November 2016 von 10.00 bis 15.30 Uhr im KOSMOS Berlin. Der Eintritt beträgt 3 Euro, für Mitglieder der DDH-M ist der Eintritt frei. Das Programm steht online unter: Weltdiabetestag 2016.



Zum Weltdiabetestag 2016 in Berlin ist ein Programm aus über 30 Vorträgen von namhaften Experten rund um den Diabetes und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, moderiert von TV-Moderatorin Madeleine Wehle (rbb), entstanden. Unter anderem stellt Olympiasieger Matthias Steiner sein „Steiner-Prinzip“ zur erfolgreichen Gewichtsabnahme vor. Die Schwerpunktthemen der diesjährigen zentralen Veranstaltung des Weltdiabetestags in Berlin sind Folgeerkrankungen und Therapie, Ernährung, Selbsthilfe, Beratung und Hilfe im Alltag sowie neue Technologien. Informieren können sich die Besucher unter anderem über Kinder- und Jugendfreizeiten, die speziell auf junge Menschen mit Diabetes Typ 1 abgestimmt sind. Neu sind verschiedene Workshops, darunter „Diabetes und Kinderwunsch“ oder „Ernährungsumstellung - Da geht noch was: Bestager mit Erstdiagnose Typ 2“. Der Workshop „Zu Hause in fremden Kulturen“ richtet sich an türkischsprachige Mitbürger.

Die Referenten der zahlreichen Vorträge und die Vertreter der Selbsthilfe geben Betroffenen und Angehörigen auch praktische Tipps, wie sie das lebenslang notwendige Selbstmanagement der Stoffwechselerkrankung besser meistern, ihre Ernährung und Fitness verbessern können. Auch berufliche Aspekte sind ein Themenschwerpunkt.



Höhepunkt des Rahmenprogramms ist wieder ein gemeinsamer Walk nach dem Motto „Jeder Schritt zählt“ vor dem KOSMOS auf der Karl-Marx-Allee für den guten Zweck inklusive Blutzuckermessen vorher und nachher. Mit dabei ist Sportreporterlegende und Moderator Waldemar „Waldi“ Hartmann: „Über Sport zu reden fällt mir leicht, ihn selber auszuüben aber deutlich schwerer. Dabei ist Bewegung die einfachste und natürlichste Art der Prävention gegen chronische Krankheiten wie Diabetes Typ 2. Der Bewegungsdrang ist uns angeboren und doch ist er für viele abhanden gekommen, wir sitzen viel zu viel. Das kenne ich von mir selbst und deswegen unterstütze ich diesen Walk für den guten Zweck sehr gerne.“ Zahlreiche Unterstützer spenden pro Teilnehmer für das Projekt „Schulungsprogramm für Angehörige“. Kinder, die den Weltdiabetestag in Berlin besuchen, erwartet eine eigene Lounge, in der sie sich von Starvisagistin Betty Amrhein schminken lassen können.



Einen ganz besonderen Platz nimmt die Verleihung der Mehnert-Medaille ein: Jedes Jahr wird auf dem Weltdiabetestag ein Mensch mit 50 Jahren Diabetes und mehr für sein optimales Selbstmanagement ausgezeichnet.

Ein großer Ausstellerbereich informiert die Besucher unter anderem über neueste Produkte zum Blutzuckermessen und Insulinspritzen. An einigen Ständen werden gratis Blutzucker-, Fett- und Body-Mass-Index (BMI)-Messungen angeboten.



Weitere Informationen:



Programm zum Weltdiabetestag



Terminhinweis:



Zentrale Veranstaltung zum Weltdiabetestag 2016

Termin: Sonntag, den 20.11.2016, 10.00 bis 15.30 Uhr

Veranstaltungsort: KOSMOS, Karl-Marx-Allee 131a, 10243 Berlin

Motto: „Diabetes – besser managen, besser leben“

Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt 3 Euro, für DDH-M Mitglieder ist er frei.

Über diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe

diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die Menschen mit Diabetes, Diabetesberater, Ärzte und Forscher vereint. Gemeinsam schaffen wir Öffentlichkeit für das Thema und vertreten die Interessen der Menschen mit Diabetes. Wir setzen uns für eine bessere Prävention, Versorgung und Forschung im Kampf gegen die Volkskrankheit Diabetes ein. Die Krankheit breitet sich auch in Deutschland rasch aus. 6 Millionen Menschen sind in Behandlung, und jeden Tag kommen fast 1000 Neuerkrankte hinzu.



Gegründet wurde diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) www.ddg.info und dem Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland (VDBD) www.vdbd.de. Die Selbsthilfe ist innerhalb von diabetesDE durch die selbstständige Selbsthilfeorganisation Deutsche Diabetes-Hilfe - Menschen mit Diabetes (DDH-M) www.ddh-m.de vertreten.





