Nürnbergs Ex-Profis spielen Fußball für die Diabetesaufklärung

Mit gutem Beispiel vorangehen, das hat sich die Traditionsmannschaft des 1. FC Nürnberg vorgenommen: Am Freitag, den 11. November tritt sie um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Valznerweiher in Nürnberg gegen den FC Diabetologie an, eine Freizeitmannschaft aus Ärzten, Wissenschaftlern, Diabetesberatern und Menschen mit Diabetes, um auf die hohe Zahl der Diabeteserkrankungen aufmerksam zu machen. 6,7 Mio. Menschen sind in Deutschland von Diabetes betroffen, täglich kommen 1000 Neuerkrankte hinzu. Hauptrisikofaktor sind Übergewicht, ungesunde Ernährung und mangelnde Bewegung. Mit von der Partie bei der Traditionsmannschaft sind die Ex-Profis Thomas Ziemer, Helmuth Rahner, Thomas Richter, Thomas Ziemer, Dieter Eckstein, Reinhold Hintermaier, Andi Wolf, Tomas Galasek und Ex-Bundesliga Torschützenkönig Marek Mintal. Der Eintritt ist frei.



Ehrenamtlicher Trainer des FC Diabetologie ist der rumänische Nationaltrainer Christoph Daum, der aber aufgrund des zeitgleich in Bukarest stattfindenden WM-Qualifikationsspiels von Rumänien gegen Polen leider nicht in Nürnberg dabei sein kann.



„Wir sind in der charmanten Lage, die Abwesenheit unseres Trainers damit entschuldigen zu können, dass er ein wichtigeres Spiel zu betreuen hat als unseres, ohne dass diese Aussage jemand gegen uns auslegen würde“, sagt schmunzelnd Dr. Jens Kröger, Vorstandsvorsitzender der Organisation diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe und Innenverteidiger. „Wir wissen ja, dass Christoph Daum in Gedanken bei uns ist, denn die Diabetesprävention ist ihm eine Herzensangelegenheit geworden in den letzten Jahren der Zusammenarbeit. Gegen die Superprofis aus Nürnberg hätten wir allerdings wichtige Tipps von ihm gut brauchen können.“ Doch das Ergebnis spielt am Freitag sowieso nur eine untergeordnete Rolle. Vielmehr wollen beide Mannschaften die Botschaft platzieren, dass regelmäßige Bewegung dazu beiträgt, chronische Krankheiten wie Diabetes mellitus Typ 2 zu vermeiden und Übergewicht abzubauen. Damit sollte in frühester Kindheit begonnen werden. 15 Prozent der 3- bis 17-Jährigen sind in Deutschland übergewichtig. Damit ist bei zu vielen Kindern der Grundstein gelegt, auch als Erwachsene dick zu sein.



„Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass Bewegung Freude macht. Und wir finden es sehr ehrenvoll, dass der FC Diabetologie gegen uns antritt, obwohl dort nur Freizeitsportler agieren. Wir werden versuchen, gnädig zu sein“, kommentiert der Manager der Traditionsmannschaft Thomas Ziemer die bevorstehende Begegnung.

diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe

diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die Menschen mit Diabetes, Diabetesberater, Ärzte und Forscher vereint. Gemeinsam schaffen wir Öffentlichkeit für das Thema und vertreten die Interessen der Menschen mit Diabetes. Wir setzen uns für eine bessere Prävention, Versorgung und Forschung im Kampf gegen die Volkskrankheit Diabetes ein. Die Krankheit breitet sich auch in Deutschland rasch aus. 6 Millionen Menschen sind in Behandlung und jeden Tag kommen fast 1000 Neuerkrankte hinzu.



Gegründet wurde diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) www.ddg.info und dem Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland (VDBD) www.vdbd.info. Die Selbsthilfe ist innerhalb von diabetesDE durch die selbstständige Selbsthilfeorganisation Deutsche Diabetes-Hilfe - Menschen mit Diabetes (DDH-M) www.ddh-m.de vertreten.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren