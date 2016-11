Nachhaltigkeits-Pionier DFH zertifiziert jetzt auch alle Ausbauhäuser nach dem System der DGNB

Ab sofort erhalten auch alle Kunden, die sich für ein Ausbauhaus der Marken der DFH Deutsche Fertighaus Holding AG entscheiden, ein Nachhaltigkeitszertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Die DFH ist damit das erste Hausbauunternehmen im Ein- bis Mehrfamilienhaussektor, das vom Ausbauhaus bis zur schlüsselfertigen Villa für alle marktgängigen Hausvarianten eine Bestätigung der nachhaltigen, hochqualitativen Bauweise durch die DGNB als neutrale Bewertungsinstanz anbietet. „Mit der serienmäßigen Gebäudezertifizierung nach unseren Standards leistet die DFH vorbildliche Pionierarbeit für energieeffizientere und schadstoffärmere Häuser in Deutschland“, sagt Dr. Christine Lemaitre, geschäftsführender Vorstand der DGNB.



Bislang war das DGNB-Zertifikat bei den DFH-Marken den Bauherren von malervorbereiteten und schlüsselfertigen Fertighäusern vorbehalten. Jetzt dürfen sich auch Baufamilien auf das renommierte Qualitätssiegel freuen, die beim Innenausbau Eigenleistungen erbringen, um von dem besonderen Preis-Leistungs-Verhältnis eines Ausbauhauses zu profitieren. Die DFH hat damit ihr ambitioniertes Ziel erreicht, allen Kunden ihrer vier Vertriebslinien massa haus, allkauf, OKAL und Ein SteinHaus den Bau eines nachweislich nachhaltigen Hauses zu ermöglichen – ohne Mehrkosten für die Zertifizierung.



Nachhaltiges Bauen vorantreiben



„Das war kein einfacher Weg, aber uns war von Anfang an klar, dass wir nur dann dazu beitragen können, das nachhaltige Bauen in Deutschland in der Breite zu etablieren, wenn jede Baufamilie ein bezahlbares Haus nach den entscheidenden Nachhaltigkeitskriterien realisieren kann“, erklärt Siegfried Kaske, Vorstandsvorsitzender der DFH. Dieses Ziel ist nun mit der Zertifizierung der Ausbauhäuser erreicht – alle Fertighäuser der DFH-Marken sind jetzt durchweg nachhaltig konzipiert und gebaut.



Vor drei Jahren war die DFH Deutsche Fertighaus Holding AG im Ein- bis Mehrfamilienhaussektor das erste Hausbauunternehmen überhaupt, das von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ein Zertifikat für nachhaltiges Bauen erhielt. Ein Musterhaus der DFH-Marke OKAL erreichte kurz darauf mit „Platin“ die höchste DGNB-Auszeichnungsstufe. 2015 folgte die Nachhaltigkeitszertifizierung aller schlüsselfertigen und malervorbereiteten Häuser der DFH-Gruppe.



Jetzt haben die unabhängigen Prüfer der DGNB auch die Beurteilung der Ausbauhäuser abgeschlossen. Ergebnis: „Silber“ ist Baufamilien nach dem DGNB-System sicher, wenn sie für den Innenausbau die von der DFH empfohlenen, ökologisch unbedenklichen Materialien oder die entsprechend von den DFH-Marken zusammengestellten Ausbaupakete verwenden. Sie können den Nachhaltigkeits-Erfüllungsgrad ihres Eigenheims auf Wunsch aber auch bereits in der Planungsphase verbessern, etwa durch den Einbau besonders energiesparender Haustechnik. Dann ist sogar der „Gold“-Status möglich.



Bewertung blickt auf den gesamten Lebenszyklus



Die DGNB-Zertifizierung verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Neben ökologischen und ökonomischen Kriterien bewertet das System auch eine Reihe von technischen, funktionalen, gestalterischen und soziokulturellen Aspekten. Außerdem findet die sogenannte Prozessqualität Berücksichtigung: Für eine Zertifizierung beurteilt die DGNB auch sämtliche Phasen der Planung, den gesamten Bauprozess, die Qualitätssicherung sowie die konkreten Voraussetzungen für eine langfristige, optimale Nutzung des Gebäudes.



„Nachhaltigkeit bedeutet bei den Häusern unserer vier Marken ein erhebliches Plus an Wohn- und Lebensqualität sowie niedrigere Energie- und Instandhaltungskosten gegenüber Standardgebäuden“, erklärt Siegfried Kaske. „Die Anforderungen der DGNB mit Blick auf den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie sind derzeit die härtesten am Markt und reichen am weitesten in die Zukunft. Das war für die DFH auch der entscheidende Grund, eben genau dieses System zu wählen“, so Kaske. „Wir möchten einen Mehrwert für unsere Bauherren schaffen. Nicht nur kurzfristig, sondern auch mit Blick auf künftige Anforderungen und Ansprüche. Das geht nur mit sehr strengen Kriterien in Sachen Nachhaltigkeit.“

DFH Deutsche Fertighaus Holding AG

Die DFH Deutsche Fertighaus Holding AG besteht in ihrer Holdingstruktur seit 2001. Mit ihren Vertriebslinien massa haus, allkauf, OKAL und Ein SteinHaus ist sie das größte Fertighausunternehmen Deutschlands. Die vier Marken agieren mit innovativen Hauskonzepten jeweils eigenständig auf dem deutschen Markt. Abwicklung, Produktion und Montage der beauftragten Eigenheime erfolgen zentral über die Dachgesellschaft DFH. Diese strategische Bündelung von Erfahrung und Know-how schafft Synergievorteile und bietet sowohl Vertriebslinien als auch Bauherren Planungssicherheit. Die Unternehmensgruppe realisierte 2015 in Deutschland mit ihren vier Vertriebslinien knapp 2.100 Bauprojekte und erwirtschaftete einen Umsatz von 340 Millionen Euro. Im laufenden Geschäftsjahr möchte die DFH bis zu 3.000 Bauprojekte realisieren und beim Umsatz die Marke von knapp 500 Millionen Euro erreichen. Die DFH gilt als Pionier des nachhaltigen Hausbaus: Als erstes Hausbauunternehmen überhaupt erhielt die DFH-Vertriebslinie OKAL im Juni 2013 von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) ein Zertifikat für nachhaltiges Bauen im Ein- bis Mehrfamilienhaussektor. Ab Mai 2015 zertifizierte die DFH zunächst alle schlüsselfertigen und malervorbereiteten Häuser nach dem System der DGNB. Seit November 2016 erhalten auch alle Käufer von Ausbauhäusern der DFH-Gruppe ohne Mehrkosten das Nachhaltigkeitszertifikat der DGNB. Die DFH ist damit das erste Hausbauunternehmen, das vom Ausbauhaus bis zur schlüsselfertigen Villa für alle Hausvarianten eine Bestätigung der nachhaltigen, hochqualitativen Bauweise durch die DGNB als neutrale Bewertungsinstanz anbietet.





