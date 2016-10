Sicher durch den Winter mit devolo Home Control: 30. Oktober ist Tag des Einbruchschutzes 2016

„Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“, ist das Motto des Tags des Einbruchschutzes, der jedes Jahr stattfindet, wenn von Sommer- auf Winterzeit umgestellt wird. Dieses Jahr ist das der 30. Oktober. Polizeibehörden werben dafür, die gewonnene Stunde in die zusätzliche Sicherung der eigenen vier Wände zu investieren.



Winterzeit ist Einbruchszeit



Wenn die Tage kürzer werden, haben Einbrecher wieder Hochsaison. Auch die Polizeiliche Kriminalstatistik gibt wenig Anlass zum Optimismus: Steigende Einbruchszahlen seit 2009, über 167.000 Einbruchsdelikte allein im vergangenen Jahr (eine Zunahme von 9,9 % im Vergleich zu 2014) und eine geringe Aufklärungsquote. Besser ist es, vorzubeugen und die eigenen vier Wände gegen Einbrecher zu schützen. Neben mechanischen Komponenten wie einbruchhemmenden Türen, Fenstern und Rollläden sorgen Smart Home-Systeme wie devolo Home Control für mehr Sicherheit und schrecken Täter effizient ab.



Smart und sicher mit devolo



devolo Home Control ist eine einfache, kostengünstige und flexibel erweiterbare Smart Home-Lösung zum Nachrüsten. Viele Komponenten sind batteriebetrieben und können daher flexibel im Haus platziert werden. So können Haushalte ihr Heim schnell und effizient noch sicherer machen. Beispielsweise melden die devolo Tür-/ Fensterkontakte oder Bewegungsmelder sofort einen unbefugten Zutritt und schicken per SMS, E-Mail oder Push-Notification eine Nachricht an das Handy des Besitzers. Gleichzeitig wird die Alarmsirene aktiviert. Beim 110-dB-lauten Alarmton werden Einbrecher abgeschreckt und ergreifen rasch die Flucht. Damit es jedoch gar nicht erst zum Einbruchversuch kommt, kann mit Zeitsteuerungen und Lampen, die an eine Schalt- und Messsteckdose angeschlossen sind, die Anwesenheit der Bewohner simuliert werden.



devolo Home Control: Günstige Lösung für mehr Sicherheit



Smart Home war viele Jahre lang eine kostspielige Angelegenheit. Dies hat sich mit dem Start von devolo Home Control geändert: Ein Home Control Starter Paket bestehend aus Zentrale, Tür-/ Fensterkontakt sowie Schalt- und Messsteckdose ist bereits zum Preis von 219,90 Euro erhältlich (UVP). Zusätzliche Informationen zu den weiteren devolo Home Control-Sicherheitskomponenten finden Sie hier: www.devolo.de/home-control









Über die devolo AG

Mit Powerline verwandelt devolo Bestandsverkabelungen wie Strom- oder Koaxialleitungen in kostengünstige und flexible Netzwerkverbindungen. Die Kommunikationslösungen von devolo sind dabei so vielfältig wie ihre Anwendungsmöglichkeiten. Sie reichen vom privaten Heimnetz über Smart Home, Machine-to-Machine-Kommunikation und Internet of Things bis zum Smart Grid für die Energiedatenverteilung. Seit 2009 ist das Unternehmen Weltmarktführer im Powerline-Segment. Wo herkömmliche Techniken scheitern, beschreitet devolo dynamisch neue Wege.



Über devolo Consumer Business





devolo Consumer Business bietet innovative wie einfache Lösungen für das moderne, vernetzte Zuhause. Mit dLAN® Powerline ist devolo das weltweit führende Unternehmen für die Übertragung von Internetsignalen über die hausinterne Stromleitung. Die praktischen Adapter lassen sich ohne Vorkenntnisse installieren und ermöglichen vollen Internetempfang in jedem Raum. Zahlreiche Testsiege und Auszeichnungen sowie über 30 Millionen ausgelieferte Adapter belegen diesen Erfolg.



devolo Home Control ist das einfache Smart Home. Die neue Produktwelt umfasst ein umfangreiches Produktportfolio von Sensoren und Aktoren mit dem jedes Zuhause im Handumdrehen zum Smart Home wird. Gesteuert wird devolo Home Control einfach über mydevolo.com oder per intuitiver App – für mehr Komfort, mehr Sicherheit und zum Energiesparen.









