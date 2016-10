New Boho trifft auf hanseatische Noblesse

Milchstrasse 11 curated by ROMA E TOSKA ist der neue, außergewöhnliche Concept Store in Hamburg Pöseldorf. Birgit Gräfin Tyszkiewicz präsentiert in den großzügigen, historischen Räumen unter einer imposanten Glaskuppel Fashion, Art, Interior und Accessoires in einem spannenden Dialog. Gezeigt werden individuelle Produkte und Arbeiten abseits des Mainstreams und von besonderer Qualität. Bei allen Brands spürt man die Liebe zum Detail und die Attitüde eines entschleunigten Kaufens: „Buy less, but the right things", lautet das verantwortungsbewusste und zeitgeistige Motto.



So etwa beim eigenen Label der Gräfin, ROMA E TOSKA, das die Designerin und promovierte Kunsthistorikerin vor rund zwei Jahren in ein Women High-Fashion Unter-nehmen wandelte. Die eigenwillige Handschrift, der erzählerische Charakter sowie die verantwortungsvolle, nachhaltige Produktion in Deutschland und in Italien sind geblieben. Weitere Fashion-Brands sind Marte Maglia mit handgestrickten Ponchos und Schals in zarten Materialien und bezaubernden Farben. Die Hamburger Designerin Friederike Quast zeigt ihre ausgefallenen Taschen, handmade in Italy. Taglia Scarpe ist mit Schuhen aus der Manufaktur von Hermès und YSL in Venedig vertreten.



Die Kolonialstil-Möbel von QITOYA colonial style furniture und die französischen Antiquitäten von MANOIR Martin Münch harmonieren mit den Bildern von Dieter Glasmacher oder KRH Sonderborg aus der GALERIE HEROLD. Thilo von Hahn Fine Interior Selection lässt die Glasobjekte aus der Manufaktur THERESIENTHAL oder Tisch und Stuhl von PHILIP HUREL aus Frankreich ihren Zauber entfalten. Besondere Faszination haben die von Thilo von Hahn vorgestellten Möbel von Designikone Peter Ghyczy und seinem Sohn Felix, der die Möbelmanufaktur weiterführt.



Jeannine Platz, Malerin und Kalligraphin etwa für Chanel und Montblanc, schrieb exklusiv „The Road not Taken" von Robert Frost auf Leinwand. Einzigartig sind auch die Kronleuchter von MAGPIE ART COLLECTIVE aus Südafrika – von dem Künstlerkollektiv hängen sogar im Weißen Haus in Washington zwei Unikate. Milchstrasse 11 präsentiert zudem Pop-up Events und Veranstaltungen unter ständig wechselndem Motto und mit jungen Designer-Labels.



Die Adresse im vornehmen Stadtteil Harvestehude, zu dem Pöseldorf gehört, ist eng mit Hamburger Geschichte verbunden. In dem ehemaligen Pferdestall des Budge Palais, heute Hochschule für Musik und Theater, aus dem 19. Jahrhundert eröffnete Eduard Brinkama in den 1960er Jahren sein erstes Antiquitätengeschäft. Jil Sander startete nebenan ihre Weltkarriere. Die mondäne High-Society mit Gunter Sachs feierte hier ihre Partys und der gleichnamige Verlag hatte seinen Sitz in der Milchstraße, die nun nach einer Zeit des Dornröschenschlafs zu neuem Leben erwacht.



Fashion:



ROMA E TOSKA www.romaetoska.com (High-Fashion Women)



marte maglia – www.martemaglia.com (Unique Knitwear)



Friederike Quast – www.friederikequast.com (Personalized Handbags)



Taglia Scarpe – Schuhe, Made in Italy (www.tagliascarpe.de )



Interior:



Qitoya – www.qitoya.com (Kolonialstil-Möbel)



Thilo von Hahn Fine Interior Selection – www.thilovonhahn.com (Stoffe, Möbel, Beratung)



Manoir Martin Münch – www.manoir.eu (Fassmalerei und französische Antiquitäten)



Halima Adelsheimer Dekorationen – www.adelsheimer-deko.de (Blumen)



Kunst:



Galerie Herold – www.galerie-herold.de (Contemporary Art)



Jeannine Platz – www.jeannine-platz.de (Kalligraphie und Malerei)



Weddings:



Fine Weddings & Parties by Nadine Metgenberg – www.fine-weddings.de





