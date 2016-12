Deutsche Weine zum 10. Mal auf der Berlinale

Das Deutsche Weininstitut (DWI) wird sich vom 9. bis 19. Februar 2017 zum zehnten Mal in Folge auf den Internationalen Filmfestspielen Berlin engagieren.



In Kooperation mit nahezu allen deutschen Weinbaugebieten sorgt das DWI als „Official Supplier“ im kommenden Jahr erneut dafür, dass die internationalen Gäste bei allen offiziellen Berlinale Veranstaltungen ausschließlich heimische Weine genießen werden.



Das Angebot umfasst eine breite Weinauswahl von über 20 erstklassigen Weiß- und Rotweinen sowie Winzersekten. Sie wurden im Rahmen einer verdeckten Verkostung ausgewählt, an der auch die Deutsche Weinkönigin Lena Endesfelder sowie renommierte Weinexperten wie Gunnar Tietz oder Arno Steguweit teilnahmen.



Festivaldirektor Dieter Kosslick lobte die langjährige Unterstützung des Deutschen Weininstituts auf den Internationalen Filmfestspielen Berlin: „Die ausgezeichnete Kollektion deutscher Weine wird alljährlich von unseren Gästen sehr geschätzt. Sie hat sich zu einem wichtigen Qualitätsmerkmal unserer Veranstaltungen entwickelt.“



Im Rahmen der Berlinale Partnerschaft wird das DWI 2017 auch wieder mit dem Weinfachhandel in der Hauptstadt kooperieren: Besucher des Festivals erhalten gegen Vorlage ihrer Eintrittskarte einen Rabatt auf den Kauf eines Berlinale Weinpakets mit drei Flaschen Wein aus den deutschen Anbaugebieten.

