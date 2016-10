Weihnachten mit Carolin Reiber Das Deutsche Theater München präsentiert eine Veranstaltung von Carpe Artem / So, 11.12.16, 15 Uhr

Auf die Weihnachtszeit könnte man sich kaum schöner einstimmen als im weihnachtlich geschmückten „Kaminzimmer“ der Grand Dame der Volksmusik. Carolin Reiber hat ihre liebsten Weihnachtsgeschichten für uns gesammelt. Mal fröhlich, mal nachdenklich und immer liebenswert lenken sie unseren Blick auf das Fest der Feste, das keinen unberührt lässt.



Als Gäste auf der Bühne dabei: Bettina Obermeier mit Zither und Gesang sowie die Höhenkirchner Saitenmusi.



Freuen Sie sich auf einen Abend, der von der Vorfreude und dem Glück des Wünschens geprägt ist. Vom Schenken und Beschenkt-werden. Vom Stern der Heiligen Nacht und dem Wunder, das für uns alle geboren wurde.



Über Carolin Reiber



Jahrzehntelang war die Fernsehmoderatorin das Gesicht der Volksmusik im ZDF. Seit 1965 arbeitete Carolin Reiber hauptberuflich als Fernsehansagerin beim Bayerischen Rundfunk. Ab 1970 moderierte sie im Bayerischen Fernsehen die Sendungen „Jetzt red i“, „Unser Land“ und gemeinsam mit Maxl Graf die „Lustigen Musikanten“. Von 1984 bis 1993 lief im Bayerischen Fernsehen das nach ihr benannte Magazin „Carolins Fleckerlteppich“; die Nachfolgesendung Bayerntour moderiert Carolin Reiber bis heute.



„a Hand voi G´fui“ - die Musiker

Bettina Obermeier - Zither und Gesang



Eine Zither und ihre Stimme – mehr braucht Bettina Obermeier nicht, um bei ihrem Publikum für Gänsehaut zu sorgen. In der Zither-Szene hat sie sich durch wichtige Auszeichnungen bereits einen Namen gemacht. 2005 war die Musikerin Preisträgerin beim „Zwiesler Jugendfink“, 2008 erhielt sie in München den „Ernst-Volkmann-Nachwuchsförderpreis“ für ihre außergewöhnliche Darbietung auf der Zither. Auch die Presse schwärmt bereits von der „Meisterin an der Zither“. Persönlich, nah, authentisch und mit „a Hand voi G´fui“ verzaubert Bettina Obermeier ihre Zuhörer.



Höhenkirchner Saitenmusi



Die „Höhenkirchner Saitenmusi“ besteht aus Klara Eschbaumer (Hackbrett, Gitarre, Okarina), Peter Schreyer (Zither) und Peter Ehrbar (Gitarre). Neben dem typisch bayerischen Repertoire, wie Landler, Walzer, Polkas, Boarische und Märsche pflegt das Trio auch klassische Stücke wie Menuette, Arias oder Andante-Sätze. Als besondere Schmankerl gelten diverse Sonaten aus der Zeit der Klassik, z.B. aus der Sammlung Schickhaus.













