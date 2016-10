Merry Jazzmas!

mit The Wine And Roses Jazz Society

featuring Heinz Dauhrer, Stephan Holstein,

Joe Kienemann, Andy Kurz, Werner Schmitt

and Titilayo Adedokun vocals

16. + 18.12.16 im Silbersaal





Die erstklassigen Solisten dieses namhaften Münchner Swing Quintetts und die Opern-, Musical- und Jazzsängerin Titilayo Adedokun haben sich schon vor Jahren zu einem Programm entschlossen, in dem sich österreichische und deutsche Weihnachtslieder mit angelsächsischen Christmas Songs abwechseln. Blues, Spirituals und Swing treffen auf alpenländische Folklore gemixt mit Soul und einer Prise Funk. Auch in diesem Jahr laden die Musiker zum Konzerterlebnis in den historischen Silbersaal im Deutschen Theater.



Erleben Sie:



Heinz Dauhrer trumpet, leader.

Stephan Holstein clarinet, saxes.

Joe Kienemann grand piano.

Andy Kurz kontrabass.

Werner Schmitt drums, percussion

Gesang: Titilayo Adedokun



Moderation Heinz Dauhrer und Peter Wortmann











