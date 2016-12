Alvin Ailey American Dance Theater 22. - 27.08.17

Das Alvin Ailey American Dance Theater kehrt in den deutschsprachigen Raum zurück. Die international erfolgreichste Tanzcompany der Vereinigten Staaten gastiert im Sommer 2017 in sechs ausgewählten Städten in Deutschland und der Schweiz und ist vom 22. bis 27. August erneut im Deutschen Theater München zu erleben.



Dance is for everybody

Dance is for everybody – dieses Credo ihres Gründers Alvin Ailey prägt die berühmte Modern Dance Company aus New York bis heute. Unter der Leitung von Robert Battle, dem Artistic Director seit 2011, führt die Company die Vision ihres Gründers, Tanz für jedermann zugänglich zu machen, auch Jahre nach dessen Tod fort. Alvin Aileys Vermächtnis ist ein lebendiges Sinnbild für die Freude am Leben; sein Tanz das Medium, die Vergangenheit zu ehren und furchtlos in die Zukunft zu gehen. Die über 30 überragenden Tänzerpersönlichkeiten bringen sein Erbe mit einzigartiger Schönheit und Kraft und mit herausragender tänzerischer Perfektion so mitreißend wie berührend auf die Bühne – und mit ihrer ganzen Seele.



Revelations – Alvin Aileys Meisterwerk

Als unangefochten größter Erfolg des Alvin Ailey American Dance Theater gilt Revelations, das die Menschen mit seiner Anmut und Euphorie seit seiner Entstehung im Jahr 1960 in den Bann zieht. Die weltberühmte Choreografie ist nach wie vor fester Bestandteil des Repertoires und wird neben anderen Stücken im Rahmen der Sommergastspiele auch in im Deutschen Theater München zu sehen sein.









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren