IHR. Musik und Teilhabe< - Symposium in der Villa Elisabeth am 12. November

Unter dem Titel ›IHR. Musik und Teilhabe‹ findet am 12. November in der Villa Elisabeth die diesjährige bundesweite ›Symphonic-Mob‹-Veranstaltungsreihe mit einem wissenschaftlichen Forum ihren Abschluss. Das Symposium mit namhaften Gästen aus Kultur und Politik bietet Fachkundigen und Interessierten einen Raum für Information und Austausch, in dem die sozialen und gesellschaftspolitischen Potenziale eines solchen Musikprojekts diskutiert werden. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter berlin@ symphonic-mob. de erforderlich. Anmeldeschluss ist der 10. November 2016. Mit Blick auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und vor dem Hintergrund eines Musikprojekts wie des ›Symphonic Mob‹ beleuchtet das Forum ›IHR. Musik und Teilhabe‹ die Bedeutung von Partizipation und Chancen auf Teilhabe im Bereich der Kultur. Im Zentrum der Tagung steht eine Podiumsdiskussion, an der neben Lea Heinrich, der Projektleiterin der ›Symphonic Mob‹-Veranstaltungsreihe, auch Kerstin Wiehe, Geschäftsführerin von ›k&k kultkom‹, Clemens Seemann, Geschäftsführer der jungen norddeutschen philharmonie, Teresa Darian, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kulturstiftung des Bundes, und Bertram Hartling, Mitglied im Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, teilnehmen. Für eine ›Question and Answer‹-Runde stehen Steven Walter, Künstlerischer Leiter des PODIUM Festivals Esslingen, und Friederike Landau vom Center der Metropolitan Studies an der TU Berlin Rede und Antwort. Die Forumsmoderation übernimmt die Musikvermittlerin und Violinistin Anne Kussmaul. Im Jahr 2016 haben sich professionelle Orchestermusikerinnen und -musiker und begeisterte Laien aller Altersstufen und jeglicher musikalischer Vorbildung unter der Idee des ›Symphonic Mob‹ zu Deutschlands größten Spontanorchestern in vier verschiedenen Städten zusammengefunden. Neben dem Berliner ›Symphonic Mob‹ des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin, unter der Leitung von Kent Nagano mit über 1000 Musikbegeisterten, entstanden weitere Projektorchester in Bremen, Köln, Rostock (für die Region Mecklenburg-Vorpommern) sowie in Frankfurt|Oder.

» Veranstaltungsflyer als pdf ›IHR. MUSIK UND TEILHABE‹ – EIN FORUM12. November 2016 | Villa Elisabeth | 11-14.30 Uhr 10.30 Uhr | Ankunft der Teilnehmerinnen und -teilnehmer11.00 Uhr | Auftakt des Forums11.15 Uhr | Question and Answer11.45 Uhr | Worldcafé12.30 Uhr | Mittagspause13.15 Uhr | Denkraum – Präsentation der Ergebnisse des Worldcafé13.30 Uhr | Podiumsdiskussion 14.20 Uhr | Abschluss und Ausblick Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter berlin@ symphonic-mob. de allerdings erforderlich. Anmeldeschluss ist der 10. November 2016. Weiteren Informationen unter symphonic-mob. de

